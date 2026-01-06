Newcastle e Leeds se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 17h15 (de Brasília), pela 21ª rodada da Premier League. A partida será realizada no St. James' Park, em Newcastle (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Newcastle vem de duas boas sequências na Premier League, ao vencer Burnley e Crystal Palace, e ocupa a nona colocação, com 29 pontos. Eddie Howe lida com uma série de desfalques por lesões, que vem atrapalhando o desempenho recente, como Dan Burn, Livramento e Trippier.

O Leeds tenta se afastar da zona de rebaixamento e ocupa a 16ª colocação da Premier League, com 22 pontos. A equipe comandada por Daniel Farke atravessa uma sequência de sete jogos sem derrota, mas o alto número de empates tem limitado a evolução na tabela. A equipe tenta converter a consistência defensiva em resultados mais efetivos.

Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Leeds (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle 🆚 Leeds

21ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 17h15 (de Brasília)

📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Michael Salisbury

🚩 Assistentes: Marc Perry, Constantine Hatzidakis e Anthony Backhouse (quarto árbitro)

📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Nick Pope; Lewis Miley, Thiaw, Schär e Lewis Hall; Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joelinton; Murphy, e Wissa e Anthony Gordon.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Lucas Perri; Bournauw, Bijol e Struijk; Justin, Aaronson, Ampadu, Stach e Gudmundsson; Calvert-Lewin e Okafor.

