Newcastle e Leeds se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 17h15 (de Brasília), pela 21ª rodada da Premier League. A partida será realizada no St. James' Park, em Newcastle (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Newcastle vem de duas boas sequências na Premier League, ao vencer Burnley e Crystal Palace, e ocupa a nona colocação, com 29 pontos. Eddie Howe lida com uma série de desfalques por lesões, que vem atrapalhando o desempenho recente, como Dan Burn, Livramento e Trippier.
O Leeds tenta se afastar da zona de rebaixamento e ocupa a 16ª colocação da Premier League, com 22 pontos. A equipe comandada por Daniel Farke atravessa uma sequência de sete jogos sem derrota, mas o alto número de empates tem limitado a evolução na tabela. A equipe tenta converter a consistência defensiva em resultados mais efetivos.
Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Leeds (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Leeds
21ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Salisbury
🚩 Assistentes: Marc Perry, Constantine Hatzidakis e Anthony Backhouse (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Nick Pope; Lewis Miley, Thiaw, Schär e Lewis Hall; Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joelinton; Murphy, e Wissa e Anthony Gordon.
Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Lucas Perri; Bournauw, Bijol e Struijk; Justin, Aaronson, Ampadu, Stach e Gudmundsson; Calvert-Lewin e Okafor.
