De vilão a herói: brasileiro decide vitória do Arsenal pela Premier League
Gabriel Magalhães decide partida após falhar em gol do Newcastle
Neste domingo (28), o Arsenal venceu o Newcastle por 2 a 1 pela sétima rodada da Premier League, no St. James Park, em Newcastle, na Inglaterra. A partida foi marcada pelos milagres do goleiro Nick Pope e a atuação do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que falhou no gol dos Magpies, mas anotou o gol da virada nos acréscimo da segunda etapa.
O Newcastle amarga segunda derrota nesta temporada da Premier League. Com o revés, o time do técnico Eddie Howe está na décima quinta posição do Campeonato Inglês. Os Magpies encaram o Union Saint-Gilloise pela segunda rodada da Champions League, na quarta-feira (1), às 13h45 (de Brasília), no Lotto Park, na Bélgica.
Com a vitória, o Arsenal se aproximar do líder Liverpool. O time do técnico Arteta está na segunda colocação da Premier League. Na próxima quarta-feira (1), os Gunners recebem o Olympiacos, também pela segunda rodada da Champions, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium.
Como foi Newcastle x Arsenal?
Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Eze aproveitou sobra de bola na entrada da área e chutou rasteiro. O Nick Pope fez um milagre com a ponta dos dedos e mandou o arremate para escanteio. Aos 13 minutos, o goleiro do Newcastle derrubou em Gyokeres dentro da área após roubo de bola dos Gunners. Após revisão do var, o árbitro Jarred Gilbert não assinalou a penalidade. Veja a reação dos torcedores do Arsenal nas redes sociais:
O pênalti não marcado para o Arsenal...— Resenha da Bola⚽📝 (@Resenhadb) September 28, 2025
Pô, isso aqui foi muito pênalti ou eu estou maluco?pic.twitter.com/E8JlgqEXx1
Os Gunners não se abateram com a penalidade anulada. Aos 24 minutos, em contra-ataque, Declan Rice tocou para Trossard, que avançava pela esquerda. O belga recebeu dentro da área e mandou a bola na trave do goleiro Nick Pope. Na sequência, Eze disparou um voleio para o gol do Newcastle. Mais uma vez, o goleiro Pope operou um milagre em arremate do atacante inglês.
Nada passa pelo Pope! pic.twitter.com/sCIsM0HZlp— Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) September 28, 2025
O provérbio popular "quem não faz, leva" se fez presente ao final da primeira etapa: após cobrança de escanteio de Tonali, o gigante Woltemade, de 1,98m, venceu Gabriel Magalhães em disputa e inaugurou o placar no St. James Park.
Falta ou o Gabriel caiu de maduro? pic.twitter.com/LNGaGUmYUz— Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) September 28, 2025
Grande destaque da partida, o goleiro Pope foi mais decisivo mais uma vez no começo do segundo tempo. Seguindo a tendência da primeira etapa, o Arsenal continuou a pressão ofensiva, mas encontrou o Nick Pope em uma tarde inspirada
Nick Pope.— Dennis Bittencourt 🇪🇪 (@DennisBittenco6) September 28, 2025
O goleiro do Newcastle fez 3 DEFESAS ESPETACULARES.
Defesas de cinema.
Que exibição absurda.
Entretanto, outra máxima do futebol se fez presente no duelo entre Newcastle e Arsenal. A partir do décimo escanteio dos Gunners na partida, Declan Rice achou Merino, ex-jogador dos Magpies, que venceu duelo aéreo e empatou a partida. Na sequência, em ataque do Newcastle, o chute do atacante Elanga foi travado por Gabriel Magalhães dentro da área. O lance gerou revolta dos torcedores nas redes sociais
E agora? Bela defesa de Gabriel Magalhães…— Newcastle Brasil (@NewcastleBra) September 28, 2025
Arbitragem tenebrosa, como é natural. #NUFC pic.twitter.com/UcweENm8MM
Nos acréscimo da etapa final, em escanteio cobrado por Odegaard, Gabriel Magalhães se redimiu das falhas e marcou o gol da virada do Arsenal. O brasileiro não se abateu pelos erros e completou o arco de redenção. Gabriel venceu a disputa aérea com os zagueiros do Newcastle e balançou as redes do goleiro Nick Pope, que até então era o destaque da partida.
🖼️ 🟥 Que gol imenso pra disputa na ponta. Gabriel Magalhães resgatou os 3 pontos no último lance!— Not Soccer (@_notsoccer) September 28, 2025
E não, não existe espaço suficiente em um tweet pra discorrer sobre a arbitragem hoje do Jarred Gillet.
A qualidade dos juízes é um problema sério na PL - não só nesse jogo. pic.twitter.com/y3myBzJTOz
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 1 x 2 Arsenal
7ª rodada — Premier League
🗓️ Data e horário: domingo, 28 de setembro, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: St. James Park, em Newcastle (Inglaterra)
🥅 Gols: Nick Woltemade 34'/1ºT (0-1); Merino 34'/2ºT (1-1) ; Gabriel Magalhães 90+6'/2ºT (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Calafiori 11'/2ºT; Joelinton 38'/2ºT; Burn 43'/2ºT
Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Livramento, Thiaw, Botman e Burn; Joelinton; Bruno Guimarães e Tonali; Murphy (Elanga), Woltemade (Osula) e Gordon (Trippier).
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber, Mosqueira (Saliba), Gabriel Magalhães e Calafiori (Merino); Rice, Zubimendi (Odegaard), Eze e Trossard (Lewis-Skelly); Saka (Gabriel Martinelli) e Gyokeres.
