Sabah x Barcelona: onde assistir, horário e escalações
Sabah x Barcelona: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.
O Sabah recebe o Barcelona nesta quarta-feira (25), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, pela quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. Em um confronto inédito, os espanhóis buscam a quarta vitória na competição para se consolidar entre os oito primeiros colocados, que garantem classificação direta às oitavas de final. Já os donos da casa tentam surpreender um dos favoritos ao título e melhorar sua situação na tabela. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Barcelona chega ao confronto em boa fase na temporada. Com nove pontos em quatro partidas, a equipe comandada por Hansi Flick ocupa a quinta colocação da Champions League, com três vitórias e apenas uma derrota, sofrida diante do PSG.
Na rodada anterior, os catalães venceram o Aston Villa por 3 a 0, em casa. O time também vem de um resultado importante em LALIGA. No último domingo (22), derrotou o Villarreal por 3 a 2, de virada, após sair atrás por dois gols nos primeiros sete minutos. Gerard Martín, Fermín López e um gol contra de Pau Navarro garantiram a vitória, que manteve o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol, com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid.
O desempenho ofensivo é um dos principais trunfos da equipe. De acordo com dados da Uefa, os últimos 22 jogos do Barcelona na fase de grupos ou de liga da Champions tiveram pelo menos três gols, com média de 4,77 por partida.
Para o confronto, Lamine Yamal será desfalque. O atacante de 19 anos está a um gol de alcançar a marca de 15 na Champions League e se tornar o jogador mais jovem a atingir esse número, superando Erling Haaland. Raphinha também merece atenção: o brasileiro soma 23 gols nas últimas 26 partidas que disputou pela competição.
O Sabah, por sua vez, disputa a fase principal da Champions League pela primeira vez em sua história. A equipe do Azerbaijão ocupa a 31ª colocação, com três pontos, conquistados na vitória por 2 a 0 sobre o Slavia Praga, em Baku.
Nas outras três rodadas, os azeris foram derrotados por Manchester United, Borussia Dortmund e Viking. Diante do Barcelona, o objetivo é aproveitar o fator casa para surpreender e conquistar um resultado importante na disputa por uma vaga na próxima fase.
O duelo também será inédito entre os clubes. O Sabah nunca enfrentou uma equipe espanhola em competições oficiais, enquanto o Barcelona também não tem histórico de partidas contra times do Azerbaijão.
Ficha técnica
SABAH X BARCELONA
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2026/27
- 📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Olímpico de Baku, em Baku, no Azerbaijão
- 📺 Transmissão: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Prováveis escalações
Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov e Puchacz; Rakhmonaliev e Lepinjica; Parris, Isayev e Nwachukwu; Mbina.
Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Martín e João Cancelo; Pedri e Bernal; Raphinha, Dani Olmo e Gordon; Gabriel Jesus.
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