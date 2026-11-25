Sporting x Manchester United: onde assistir, horário e escalações
Sporting x Manchester United: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
O Sporting recebe o Manchester United nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no estádio José Alvalade, em Lisboa, pela quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na temporada. Enquanto os portugueses chegam embalados por cinco vitórias consecutivas, os ingleses tentam reagir após uma goleada sofrida para o Liverpool e buscam recuperação na competição europeia. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Manchester United atravessa um momento delicado. A partida em Lisboa será a segunda de Mauricio Pochettino no comando dos Red Devils, que precisam de uma reação para deixar a zona de rebaixamento da Premier League.
O clima no clube ficou ainda mais complicado após a derrota por 4 a 0 para o Liverpool, no último fim de semana. O resultado aumentou a pressão sobre o elenco e a comissão técnica, além de provocar a revolta dos torcedores.
Na Champions League, a campanha também está longe das expectativas. O Manchester United soma duas vitórias e duas derrotas nas quatro primeiras rodadas e ocupa a 17ª colocação. Uma vitória fora de casa é importante para melhorar a situação na tabela e seguir na disputa por uma vaga na próxima fase.
O Sporting, por sua vez, também começou a temporada com dificuldades no Campeonato Português. A equipe ocupa a terceira posição, nove pontos atrás do líder Porto. Apesar disso, os Leões vivem um momento de recuperação e chegam ao confronto com cinco vitórias consecutivas em todas as competições.
A sequência positiva aumenta a confiança dos portugueses para enfrentar os ingleses em Lisboa. Jogando em casa, o Sporting tenta aproveitar a instabilidade do adversário para conquistar mais três pontos e melhorar sua campanha na Champions League.
Ficha técnica
SPORTING X MANCHESTER UNITED
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2026/27
- 📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal
- 📺 Transmissão: HBO Max (streaming)
Prováveis escalações
Sporting: Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Altimira, Andersen e Luís Guilherme; Catamo, Luis Suárez e Irankunda.
Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, De Ligt e Mazraoui; Mainoo, Tielemans e Bruno Fernandes; Diallo, Mbeumo e Dorgu.
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