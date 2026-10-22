Altamura x Potenza: onde assistir, horário e escalações

Altamura e Potenza se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Tonino D'Angelo, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Altamura venceu o Cosenza por 3 a 1 fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Potenza venceu o Catania por 2 a 1 em casa, pela mesma competição. Pelo torneio principal, ambas as equipes vêm de resultados positivos em suas últimas partidas.

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Na tabela de classificação, Altamura e Potenza disputam a 11ª rodada da Serie C1 2026/2027, Girone C, buscando melhorar suas posições no campeonato.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C)

📅 Data: 23 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 23 de Outubro de 2026, às 15h30

Local: Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura

Rodada: 11

Fase: Girone C

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Escalações prováveis

Altamura

Técnico: L. Memushaj

F. Perucchini; M. Zazza, R. Tudor, R. Pirrello e T. Mogentale; M. Nazzaro, N. Dipinto e E. Gudelevičius; G. Simone, M. Rosafio e A. Curcio.

Potenza

Técnico: I. Tisci

T. Cucchietti; L. Russo, R. Bura, G. Loiacono e N. Kirwan; M. Castorani, A. Bando e M. Ghisolfi; G. D'Auria, G. Selleri e L. Petrungaro.