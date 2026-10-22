Altamura x Potenza: onde assistir, horário e escalações
Altamura x Potenza: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Altamura e Potenza se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Tonino D'Angelo, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Altamura venceu o Cosenza por 3 a 1 fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Potenza venceu o Catania por 2 a 1 em casa, pela mesma competição. Pelo torneio principal, ambas as equipes vêm de resultados positivos em suas últimas partidas.
Na tabela de classificação, Altamura e Potenza disputam a 11ª rodada da Serie C1 2026/2027, Girone C, buscando melhorar suas posições no campeonato.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 23 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 23 de Outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura
Rodada: 11
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Altamura
Técnico: L. Memushaj
F. Perucchini; M. Zazza, R. Tudor, R. Pirrello e T. Mogentale; M. Nazzaro, N. Dipinto e E. Gudelevičius; G. Simone, M. Rosafio e A. Curcio.
Potenza
Técnico: I. Tisci
T. Cucchietti; L. Russo, R. Bura, G. Loiacono e N. Kirwan; M. Castorani, A. Bando e M. Ghisolfi; G. D'Auria, G. Selleri e L. Petrungaro.
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