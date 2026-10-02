AFC Rushden & Diamonds x Braintree Town: onde assistir, horário e escalações

AFC Rushden & Diamonds e Braintree Town se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no Hayden Road, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O AFC Rushden & Diamonds vem de vitória por 3 x 1 diante do Peterborough Sports, pela FA Cup 2026/2027, na 2ª rodada classificatória.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h

Local: Hayden Road, Rushden, Northamptonshire

Fase: classificatória da 3ª rodada

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O Braintree Town vem de vitória por 3 x 0 contra o Needham Market, pela FA Cup 2026/2027, na fase de replays classificatórios da 2ª rodada.

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