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AC Carpi x Lumezzane: onde assistir, horário e escalações

AC Carpi x Lumezzane: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - AC Carpi x Lumezzane
Onde assistir ao vivo a partida entre AC Carpi e Lumezzane pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

AC Carpi e Lumezzane se enfrentam no dia 17 de outubro, às 9h30, no Stadio Sandro Cabassi, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O AC Carpi vem de três derrotas consecutivas: perdeu para Pergolettese por 2 a 1 fora de casa, para Pro Vercelli por 2 a 0 fora, e para Arzignano Valchiampo por 3 a 0 em casa, todas pela Serie C1 2026/2027.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi
Rodada: 10
Fase: Girone A

Já o Lumezzane vem de um empate em 0 a 0 contra Juventus II fora de casa, uma vitória por 3 a 2 sobre Albinoleffe em casa e uma derrota por 2 a 1 para Folgore Caratese em casa, todas pela Serie C1 2026/2027.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 17 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

AC Carpi
Técnico: S. Cassani
A. Scacchetti; F. Desole, D. Zagnoni, L. Lombardi e T. Cecotti; F. Casarini, M. Forapani e M. Figoli; F. Puletto, V. Vitale e M. Montipò.

Lumezzane
Técnico: P. Sammarco
L. Andrenacci; A. Boffelli, S. Nwachukwu, M. Ndiaye e S. Mancini; M. Rolando, S. D'Agostino e M. Rocca; A. Ghillani, G. Monachello e G. Anatriello.

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