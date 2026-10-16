AC Carpi x Lumezzane: onde assistir, horário e escalações
AC Carpi x Lumezzane: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
AC Carpi e Lumezzane se enfrentam no dia 17 de outubro, às 9h30, no Stadio Sandro Cabassi, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O AC Carpi vem de três derrotas consecutivas: perdeu para Pergolettese por 2 a 1 fora de casa, para Pro Vercelli por 2 a 0 fora, e para Arzignano Valchiampo por 3 a 0 em casa, todas pela Serie C1 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi
Rodada: 10
Fase: Girone A
Já o Lumezzane vem de um empate em 0 a 0 contra Juventus II fora de casa, uma vitória por 3 a 2 sobre Albinoleffe em casa e uma derrota por 2 a 1 para Folgore Caratese em casa, todas pela Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
AC Carpi
Técnico: S. Cassani
A. Scacchetti; F. Desole, D. Zagnoni, L. Lombardi e T. Cecotti; F. Casarini, M. Forapani e M. Figoli; F. Puletto, V. Vitale e M. Montipò.
Lumezzane
Técnico: P. Sammarco
L. Andrenacci; A. Boffelli, S. Nwachukwu, M. Ndiaye e S. Mancini; M. Rolando, S. D'Agostino e M. Rocca; A. Ghillani, G. Monachello e G. Anatriello.
Tudo sobre
Onde Assistir
Athletico x Palmeiras: onde assistir, horário e escalaçõesHá 8 horas
Futebol Feminino
Libertadores Feminina 2026: saiba onde assistir aos jogos dos times brasileirosHá 20 horas
Onde Assistir
Sport x Fortaleza: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Ponte Preta x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Livorno x Grosseto: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Onde Assistir
Pro Vercelli x Lecco: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Mais LANCE!