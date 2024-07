Resumo das Olimpíadas: veja como foi o dia dos brasileiros neste sábado (27) em Paris

Medina avançou de fase no surfe nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jerome BROUILLET/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 18:37 • Paris (FRA)

O Brasil teve um dia movimentado neste sábado (27) nas Olimpíadas de Paris. Os destaques positivos foram as classificações de Gabriel Medina e João Chianca, no surfe, e Diogo Soares, na ginástica. Já os negativos ficaram por conta das derrotas no vôlei e no basquete masculino. Confira as notícias completas do dia abaixo:

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

➡️ Natasha Ferreira cai na estreia no judô para japonesa

➡️ Mafê Costa vai à final na natação, mas termina em 7º

➡️ Michel Augusto para nas oitavas de final do judô

➡️ 'Cachorrão' vai à final na natação, bate recorde, mas fica em 5º

➡️ Arthur Nory erra na barra e se despede de Paris; Diogo Soares avança

➡️ Nathalie Moellhausen passa mal e perde na esgrima

➡️ Brasil estreia com derrota para a Itália no vôlei masculino

➡️ Brasil abre vantagem, mas leva virada no basquete para a França

➡️ Medina e 'Chumbinho' passam de fase; Filipinho vai à repescagem