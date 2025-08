A equipe vencedora do end marca pontos com base nas pedras que estão mais próximas do centro em relação ao adversário.

O curling é um dos esportes mais curiosos e estratégicos dos Jogos de Inverno. Disputado no gelo com pedras de granito e vassouras, ele desperta a curiosidade de quem acompanha pela primeira vez — especialmente por causa da forma como os pontos são marcados. Afinal, como funciona a pontuação no curling? Por que um time pode jogar várias pedras e ainda não pontuar? O Lance! explica.

Ao contrário de esportes como futebol ou vôlei, o curling não tem gols nem cestas. A pontuação é determinada de forma mais sutil e envolve precisão milimétrica, tática e posicionamento. A cada rodada, chamada de end, as equipes lançam suas pedras alternadamente com o objetivo de posicioná-las o mais próximo possível do centro de um alvo desenhado no gelo, conhecido como casa.

Neste texto, você vai entender exatamente como é calculada a pontuação no curling, quando um time pontua, o que acontece em caso de empate no end e por que às vezes as pedras mais próximas nem valem ponto.

Como funciona a pontuação no curling?

Como funciona a casa e a zona de pontuação?

O alvo no gelo, chamado de casa (ou house, em inglês), é formado por quatro círculos concêntricos, com diâmetros de 12 pés (3,66m), 8 pés, 4 pés e o centro, conhecido como botão (button). As pedras precisam parar dentro dessa casa para estarem elegíveis para pontuação.

No final de cada end, após as 16 pedras terem sido lançadas (oito para cada time), os juízes avaliam quais pedras estão mais próximas do botão central. A pontuação é dada somente para um time por end — aquele que tiver a pedra mais próxima do centro.

Como é calculada a pontuação ao fim do end?

A equipe vencedora do end recebe 1 ponto para cada pedra sua que esteja mais próxima do botão do que a melhor pedra do time adversário. Ou seja, se um time tiver três pedras mais próximas do centro do que qualquer pedra do oponente, ele marca 3 pontos naquele end.

Se a melhor pedra do time perdedor estiver em segundo lugar, mesmo que o time vencedor tenha várias pedras na casa, apenas 1 ponto é concedido. O critério de desempate é sempre a distância em relação ao botão, e o cálculo é feito comparando a posição das pedras uma a uma.

Importante: se nenhuma pedra de nenhum time estiver dentro da casa ao fim do end, o placar permanece zerado para aquele end — é o que se chama de end nulo (blank end).

O que acontece em caso de empate ou end nulo?

Em caso de empate na distância entre as pedras (algo raro, mas possível), nenhum ponto é atribuído. Já no end nulo, o time que tinha o martelo (última pedra) mantém o direito de lançar a última pedra no end seguinte — o que é considerado uma vantagem tática.

Na verdade, muitas vezes as equipes intencionalmente anulam um end para manter o martelo, especialmente quando não há possibilidade de marcar mais de um ponto e o time prefere arriscar no próximo end.

O que é martelo e como influencia a pontuação no curling?

O martelo é o termo usado para indicar o time que lança a última pedra de cada end, uma clara vantagem estratégica. Como o adversário não pode responder após essa jogada, o martelo costuma permitir tentativas mais agressivas de pontuar múltiplos pontos.

Quando o time com o martelo marca pontos em um end, o martelo passa para o adversário no end seguinte. Caso o time com o martelo não marque, ele mantém o martelo no próximo end — o que cria uma dinâmica estratégica durante todo o jogo.

Qual é a pontuação máxima possível em um end?

A pontuação máxima possível em um único end é de 8 pontos, conhecida como eight-ender, algo extremamente raro e comparado a uma tacada hole-in-one no golfe ou uma partida perfeita no boliche. Para que isso ocorra, todas as oito pedras de um time devem estar dentro da casa e melhor posicionadas do que qualquer pedra adversária.

Na prática, a maioria dos ends resulta em 1 ou 2 pontos. Três pontos já é considerado um grande feito, e placares altos são raros em jogos equilibrados.

Como se define o vencedor da partida?

As partidas de curling normalmente têm 8 ou 10 ends, dependendo da competição. Ao final de todos os ends, o time com mais pontos vence. Se houver empate, joga-se um end extra (ou mais, se necessário) até que uma equipe termine com pontuação superior.

Por isso, entender o sistema de pontuação é essencial para acompanhar uma partida de curling e compreender as decisões táticas das equipes, como a escolha por anular ends, forçar empates ou arriscar jogadas agressivas com o martelo.