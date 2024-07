Michel Augusto (azul) compete no judô nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jack GUEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 07:51 • Paris (FRA)

Michel Augusto lutou com garra e bravura, mas caiu nas Olimpíadas. Na categoria até 60kg no judô masculino, o paulista sucumbiu ao japonês Ryuju Nagayama, número seis do ranking mundial, na fase de oitavas de final.

Em embate duro, nenhum dos dois concedia espaço para os erros. Por isso, ambos foram punidos com um shido (cartão amarelo) por falta de combatividade no começo. O domínio esperado por parte do asiático não se confirmou, e Michelzinho forçou o tempo extra. Porém, em 3:36 adicionais, o brasileiro foi penalizado mais duas vezes, e mesmo sem pontuar, Ryuju conseguiu a vaga nas quartas de final.

Em sua estreia, Michel havia superado o costarriquenho Sebastian Sancho com um waza-ari, sustentando a vantagem até o fim do tempo cronometrado com tranquilidade. Medalhista de ouro no Pan-Americano de 2023, o judoca de 19 anos fez sua primeira participação nos Jogos Olímpicos.

Outra estreante foi Natasha Ferreira, que caiu mais precocemente. Na categoria feminina até 48kg, a paranaense perdeu para Natsumi Tsunoda, uma das favoritas à medalha de ouro, ao ser colocada em chave de braço com apenas 48 segundos de luta.