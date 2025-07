COB começa a preparar estratégia para Jogos de Los Angeles em 2028

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) avança nos preparativos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, que acontecerão em 2028. Nesta segunda-feira (14), data que marca exatamente três anos para o início do evento, o Comitê Olímpico Internacional divulgou o calendário oficial das competições.

continua após a publicidade

➡️ Comitê apresenta calendário das Olimpíadas 2028 três anos antes; veja as novidades

Uma comitiva com dois profissionais do COB visitará a cidade-sede nos Estados Unidos em agosto para participar do 2º Open Day. Durante este evento, o Comitê Organizador receberá representantes dos comitês olímpicos nacionais para esclarecimentos e atualizações sobre o planejamento do evento.

Visita às instalações olímpicas de Los Angeles

O Time Brasil já está com sua estratégia logística em desenvolvimento. O COB realizou seu primeiro encontro interno de atualização e planejamento para os Jogos de 2028, abordando questões relacionadas à logística de embarque e às novas modalidades que integrarão a próxima edição olímpica.

continua após a publicidade

Desde 2023, o COB realizou três visitas à cidade-sede para organizar e planejar a missão brasileira. Em maio de 2025, representantes do Comitê Brasileiro participaram de reuniões com o Comitê Organizador, visitaram instalações locais e o entorno da Vila Olímpica, além de discutirem pontos importantes sobre a logística e operação.

— Três anos parecem muito, mas já temos Los Angeles como prioridade desde sempre. Queremos, 44 anos depois, reviver conquistas como a do nosso ídolo Joaquim Cruz no atletismo. Sabemos que não se constroem medalhas com o trabalho de um ciclo, mas trabalharemos incessantemente para dar as melhores condições para nossos atletas alcançarem seu melhor —, afirma o presidente do COB, Marco La Porta.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 marcarão 44 anos desde conquistas históricas do Brasil, como a medalha de Joaquim Cruz no atletismo. A cidade americana já sediou os Jogos Olímpicos anteriormente.

O Comitê Olímpico do Brasil continuará seu trabalho de preparação, com a próxima etapa sendo a visita a Los Angeles no mês de agosto para o 2º Open Day.

— Nossa meta é essa: muito trabalho e muita dedicação até lá. As medalhas e bons resultados serão consequência disso — complementa La Porta.