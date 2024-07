Gabriel Medina avança! Veja como foi o dia do surfe brasileiro nas Olimpíadas

Gabriel Medina dominou sua bateria (Foto: Jerome BROUILLET / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 17:19 • Paris (FRA)

No primeiro dia de competições na praia de Teahupo'o, no Taiti, os brasileiros conseguiram ótimos resultados em busca da medalha olímpica. Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, venceram suas baterias e avançaram direto para as oitavas de final. Filipe Toledo não teve a mesma sorte e vai para a repescagem.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

A competição feminina se iniciará ainda neste sábado (27), com destaque para as brasileiras Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel.

➡️ Por que o surfe está sendo disputado no Taiti nas Olimpíadas?

O primeiro brasileiro a cair na água foi Filipe Toledo. O atual bicampeão mundial encarou o Alonso Correa e o japonês Kanoa Igarashi na sua bateria. Logo de cara, o peruano mostrou para o que veio e com duas ondas espetaculares, somou 14.33 na tabela. O surfista do Brasil até tentou reagir, mas com apenas 7.63, não superou Alonso e vai para a repescagem.

Na bateria seguinte, foi a vez de Gabriel Medina. O tricampeão mundial dominou e avançou com tranquilidade para as oitavas. O brasileiro somou 13.50 logo no início e não deu chances para o japonês Connor O'Leary e para o salvadorenho Bryan Perez.

(Foto: Jerome BROUILLET / AFP)

➡️ Lucas Chumbo analisa favoritos do surfe nas Olimpíadas e explica ‘onda mais perigosa do mundo’

Logo em sequência, João Chianca foi para sua bateria. O Chumbinho teve vida difícil, principalmente na parte final, quando o marroquino Ramzi Boukhiam emendou duas boas ondas e conseguiu 9.76. Mas com boa atuação do brasileiro no meio da sessão, o 10.07 que ele conquistou foi o suficiente para a classificação direta para as oitavas.

As oitavas de final masculina tem previsão de ocorrer na segunda-feira (29), às 18h48 (horário de Brasília).