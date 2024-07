Natasha Ferreira (azul) é derrotada nas Olimpíadas (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 06:23 • Paris (FRA) • Atualizada em 27/07/2024 - 07:29

Natasha Ferreira foi derrotada em sua estreia no judô nas Olimpíadas. Na categoria até 48kg, a brasileira foi superada pela japonesa Natsumi Tsunoda com apenas 48 segundos, e deu adeus ao sonho de medalha.

Rapidamente, a tricampeã mundial dominou as ações da luta, e encaixou um belo golpe para vencer. Além de um waza-ari com 29 segundos, Tsunoda encaixou o ippon via juji gatame (chave de braço), e forçou a desistência de Natasha para avançar à próxima fase.

Com a queda precoce, a brasileira não consegue vaga para a repescagem, que concede a um dos lutadores a medalha pelo bronze. Esta foi a primeira participação de Natasha Ferreira nos Jogos Olímpicos.

Completando o dia no judô, Michel Augusto estreou com vitória na categoria masculina até 60kg. O judoca venceu o costarriquenho Sebastian Sancho com um waza-ari, e terá pela frente o japonês Ryuju Nagayama nas oitavas de final.