No atletismo, o traçado da pista é tão importante quanto a velocidade dos atletas. Cada raia representa um espaço delimitado e padronizado para que todos os competidores tenham as mesmas condições de percurso. Por isso, pisar fora da pista — mesmo que involuntariamente — pode custar caro: em muitos casos, leva à desclassificação imediata do atleta no esporte. Por que o atleta pode ser desclassificado por pisar fora da pista no atletismo? O Lance! explica.

Essa regra é comum em competições de alto nível, como Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais, e costuma gerar controvérsias entre torcedores. Afinal, por que uma simples pisada na linha branca ou um leve desvio da raia pode invalidar uma prova inteira?

Neste texto, vamos explicar em detalhes o que diz o regulamento da World Athletics sobre a permanência nas raias, por que a desclassificação ocorre em casos de pisada fora da pista e quais são as exceções previstas pelas regras.

Por que o atleta pode ser desclassificado por pisar fora da pista no atletismo?

Como funcionam as raias no atletismo?

A pista padrão de atletismo possui 400 metros de extensão, divididos geralmente em oito raias, cada uma com 1,22 metro de largura. Nas provas de curta e média distância (100m, 200m, 400m e revezamentos 4x100m e 4x400m), cada atleta deve permanecer em sua própria raia durante toda a corrida, do início ao fim.

A demarcação das raias é feita com linhas brancas contínuas, e os corredores devem manter-se entre essas linhas. Pisar na linha ou além dela — especialmente com ambos os pés — já pode ser considerado infração, dependendo da situação e da interpretação da arbitragem.

continua após a publicidade

Quando o atleta é desclassificado por pisar fora da pista?

De acordo com a Regra 17.3 da World Athletics, um atleta será desclassificado se:

Pisar completamente fora da raia (com ambos os pés);

Usar outra raia para obter vantagem, seja em ultrapassagem ou contorno de curva;

Cortar caminho ou encurtar o percurso, mesmo que parcialmente;

Atrapalhar outro atleta ao invadir outra raia.

A regra busca garantir igualdade de condições para todos os competidores, já que a geometria da pista foi projetada para oferecer distâncias equivalentes em cada raia, principalmente nas curvas, onde há compensações de largada (largada escalonada).

Se um corredor invade a raia vizinha, ele pode percorrer uma distância menor, o que compromete a integridade da competição. Além disso, a invasão pode prejudicar o desempenho de outros atletas — especialmente em provas rápidas, onde o espaço e o tempo de reação são mínimos.

Existem exceções à regra?

Sim. Em determinadas situações, o regulamento prevê exceções que impedem a desclassificação automática. São elas:

Se o atleta foi empurrado ou desequilibrado involuntariamente por outro competidor; Se não houve ganho de vantagem com a saída da raia; Se o atleta apenas pisou parcialmente na linha interna, sem alterar significativamente o percurso; Em provas de longa distância (a partir dos 800m), onde há convergência de raias após os primeiros metros — nesse caso, os atletas podem sair da raia após o ponto permitido.

Nessas situações, a arbitragem pode avaliar o contexto e decidir pela manutenção do resultado, especialmente se não houver infração intencional ou prejuízo aos demais corredores.

Como os juízes detectam a saída da pista?

Em competições internacionais, há fiscalização visual por juízes posicionados ao longo da pista e também sistemas de monitoramento eletrônico com sensores e câmeras. Algumas competições utilizam tecnologia de linha virtual para detectar pisadas ilegais em tempo real.

Quando uma infração é confirmada, a desclassificação pode ser anunciada logo após a prova ou após análise em vídeo. Em provas com múltiplas baterias, essa decisão pode impactar diretamente quem avança às fases seguintes.

Qual o impacto da desclassificação na prova?

Uma desclassificação por pisar fora da pista elimina o tempo e o resultado do atleta, mesmo que ele tenha vencido a bateria ou conquistado índice. Isso pode significar a perda de uma medalha, recorde ou vaga na final.

O caso mais emblemático aconteceu nas Olimpíadas de Londres 2012, quando o francês Mehdi Baala foi desclassificado por pisar fora da pista em uma das semifinais dos 1500m — mesmo tendo terminado entre os primeiros colocados. Casos assim reforçam a importância de respeitar os limites da pista, por menor que pareçam.