Guilherme Costa quebra o recorde sul-americano, mas fica fora do pódio nas Olimpíadas de Paris

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 15:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O brasileiro Guilherme Costa quebrou o recorde sul-americano dos 400m livre da natação, neste sábado (27), em Paris, na França. Apesar da grande marca, o nadador ficou fora do pódio em uma prova de altíssimo nível nas Olimpíadas, vencida pelo alemão Lukas Maertens.

Resultado dos 400m livre masculino

1º - Lukas Maertens (Alemanha) - 3min41s78

2° - Elijah Winnington (Austrália) - 3min42s21

3º - Kim Woomin (Coreia do Sul) - 3min42s50

4º - Samuel Short (Austrália) - 3min42s64

5º - Guilherme Costa (Brasil) - 3min42s76

6º - Liwei Fei (China) - 3min44s24

7º - Oliver Klemet (Alemanha) - 3min46s59

8º - Aaron Shackell (EUA) - 3min47s00

Guilherme Costa garantiu vaga na final dos 400m com o segundo melhor tempo da prova qualificatória. O brasileiro terminou em 3m44s23 e só foi superado pelo alemão Lukas Maertens, com a marca de 3m44s13.

O "Cachorrão" foi o grande destaque brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de 2023, realizados em Santiago, no Chile. Guilherme Costa conquistou quatro medalhas de ouro - nos 400 metros livre, com o tempo de 3m46s79, recorde dos Jogos Pan-Americanos; nos 800 metros livre, com o tempo de 7m53s01, recorde dos Jogos Pan-Americanos; nos 1.500 metros livres masculino, com o tempo de 15m09s29; e no revezamento 4x200 metros livre masculino, com o tempo de 7m07s53, recorde dos Jogos Pan-Americanos.

