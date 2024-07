Lucarelli ataca bola em jogo do Brasil contra a Itália (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 10:08 • Paris (FRA)

Nas Olimpíadas, o Brasil estreou com o pé esquerdo no vôlei masculino diante da Itália. O time treinado por Bernardinho fez jogo truncado, mas perdeu por 3 sets a 1 (25-23, 27-25, 18-25 e 25-21), vendo o ponteiro Michieletto brilhar em Paris.

Com a derrota, a Seleção assumiu a lanterna do grupo B provisoriamente, enquanto os europeus estão na liderança. Ainda neste sábado (27), às 12h (de Brasília), Egito e Polônia se enfrentam para fechar a primeira rodada da chave.

🏐 COMO FOI O JOGO?

O primeiro set iniciou com certo domínio dos comandados de Bernardinho. O Brasil abriu vantagem de três pontos e adminstrou até a reta final. Com 19 a 18 no marcador, Flávio foi bloqueado por Galassi, e Michieletto viraria a partida três lances depois. Darlan fazia bom jogo, mas no set point italiano, foi bloqueado e acabou cedendo a primeira parcial.

No set seguinte, os papéis se inverteram. A Itália foi quem largou na frente do placar, e ficou perto da vitória com 24 a 21. Com um erro de saque adversário e dois pontos de Lucarelli, a Seleção ressurgiu, e virou com novo erro em devolução grátis. No ponto do set, Flávio sacou viagem na rede, e Michieletto novamente foi decisivo: primeiro, ao bloquear Lucão, e depois, acertando bola de contra-ataque para fechar 2 a 0.

Lucão, porém, cresceria na terceira parcial para recolocar o Brasil dentro do jogo. Em sequências de pontos, uma larga vantagem foi construída, chegando a ter sete pontos de liderança. O central bloqueou Lavia e Luca Porro, e Leal também apareceu com ataques potentes. No set point, cravou a bola na defesa europeia e provocou.

O quarto set foi de mais equilíbrio no começo, mas a Itália contou com erros brasileiros em saque, aproveitou bloqueios e ataques para fora, e abriu 15 a 11. Novamente, Micheletto aproveitou contra-ataque para fazer 22 a 18 e travar uma possível reação. Os europeus tinha quatro set points, e no segundo, Lucão sacou forte na rede, entregando de bandeja a vitória e fazendo o país da Velha Bota celebrar.

Michieletto em ação pela Itália no duelo contra o Brasil, pelas Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

👀 O QUE VEM POR AÍ?

O Brasil volta às quadras francesas no dia 31 de julho (quarta-feira), enfrentando a Polônia às 4h (de Brasília). Dois dias depois, fecha a fase de grupos definindo se avança ou não diante do Egito.