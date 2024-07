Força Nathalie! Brasileira passa mal e perde na estreia da esgrima nas Olimpíadas

Nathalie Moelhausen perdeu na estreia da esgrima em Paris (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 09:02 • Paris (FRA)

Nathalie Moellhausen se despediu dos Jogos Olímpicos neste sábado (27) ao perder para a canadense Ruien Xiao, de 16 anos, na estreia da esgrima, por 15 a 11. A brasileira, aos 38 anos, passou mal durante o confronto contra a adversária e, após alguns minutos de paralisação, continuou o duelo até o final mesmo com limitações físicas.

Em fevereiro desta ano, a atleta descobriu um tumor benigno na região do cóccix. Desde então, ela convive com dores crônicas no local. A dificuldade física foi crucial para eliminar a brasileira, que era a cabeça de chave 8 do torneio e uma das favoritas na busca por medalha na modalidade.

Durante a preparação para as Olimpíadas, a brasileira compartilhou a rotina de preparação para os Jogos. Ela chegou a ficar cinco dias internada após sentir fortes dores nas costas. No tratamento, Nathalie precisou do uso de morfina para aliviar as dores e foi liberada poucos dias antes da competição.

Nathalie tem um história irretocável no esporte. A atleta foi campeã mundial em 2019, além disso, ela também detém o melhor resultado do Brasil na esgrima em Jogos Olímpicos com a chegada nas quartas de final em 2016, no Rio de Janeiro. Em Paris, a brasileira repete o resultado de Tóquio-2020, quando também perdeu na estreia.