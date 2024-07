De virada, Brasil perde para a França na estreia do basquete masculino nas Olimpíadas

Wembanyama consegue enterrada contra o Brasil (Foto: Thomas COEX / AFP)







Publicada em 27/07/2024 - 14:19 • Paris (FRA)

O Brasil perdeu para a França por 78 a 66 neste sábado (27), na estreia do basquete masculino das Olimpíadas 2024. Astro do San Antonio Spurs, da NBA, Victor Wembanyama foi o cestinha da partida com 19 pontos, junto a Nicolas Batum, do Philadelphia 76ers; do lado brasileiro, Léo Meindl foi o destaque com 14. As seleções estão no grupo B do torneio, que conta ainda com Alemanha e Japão.

Como foi a partida entre França e Brasil no basquete?

O Brasil iniciou o duelo contra a França com ótimo aproveitamento ofensivo e acertando a marcação, o que levou a Seleção a vencer o primeiro quarto por 23 a 15. No entanto, o bom desempenho não se manteve pelo restante da partida, e os franceses conseguiram virar a partida nos minutos finais do segundo período. A equipe brasileira sentiu a ausência de Lucas Dias e Bruno Cabloco, que precisaram ser poupados por terem cometido três faltas cada no primeiro tempo.

Após o intervalo, o Brasil piorou muito seu aproveitamento e sofreu também com perdas de posse de bola, principalmente em passes errados. Assim, os donos da casa abriram boa vantagem no terceiro quarto, o que prejudicou as chances de recuperação da Seleção. Mesmo assim, o último período foi mais competitivo, com 18 pontos para cada lado e reação da equipe brasileira freada.

O próximo comprimisso do Brasil nas Olimpíadas é contra a Alemanha, na terça-feira (30), às 16h (de Brasília). Já a França encara o Japão no mesmo dia, às 12h15.

