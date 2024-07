Resumo das Olimpíadas: veja como foi o dia dos brasileiros nesta quarta (31) em Paris

Beatriz Ferreira vence mais uma e garante medalha para o Brasil nas Olimpíadas (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 19:30 • Rio de Janeiro

Depois da conquista da medalha de bronze na última terça-feira (30), a quarta-feira dos Jogos Olímpicos protagonizou o Brasil bons resultados no geral. Bia Ferreira venceu a holandesa Chesley Heijnen e avançou para as semifinais do boxe feminino, garantindo, no mínimo, a medalha de bronze. Já pelo tênis de mesa, Hugo Calderano venceu mais uma e avançou para as quartas de final. De quebra, o Brasil perdeu para a Espanha no futebol feminino, mas se classificou para as quartas de final. Veja o resumo do dia abaixo:

