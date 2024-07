Olimpíadas: no tie-break, Brasil perde para Polônia no vôlei masculino

Adriano encara bloqueio da Polônia (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 06:37 • Paris (FRA)

O Brasil sofreu mais uma derrota no vôlei masculino das Olimpíadas nesta quarta-feira (31), desta vez diante da Polônia, por 3 sets a 2 (parciais de 25-22, 19-25, 25-19, 23-25 e 12-15). Com o resultado, a Seleção soma seu primeiro ponto no torneio, enquanto os poloneses chegam a cinco em dois jogos.

🏐 Como foi o jogo entre Brasil e Polônia no vôlei masculino?

O primeiro set iniciou com grande domínio dos comandados de Bernardinho. O Brasil abriu vantagem logo de cara e chegou a ter 19 a 13 no placar, mas viu a Polônia encostar na reta final e virar em 22 a 21. No entanto, a Seleção conseguiu se recuperar e fechou a primeira etapa em 25 a 22.

No set seguinte, os papéis se inverteram. Os poloneses dispararam na liderança desde os primeiros pontos e fizerem 5 a 0 de cara. Os brasileiros tentaram se recuperar e tiveram bom momento com passagem de Lucão no saque, mas não foi o suficiente para reverter a vantagem do adversário, que venceu por 25 a 19.



O terceiro set foi de controle total do Brasil. Com as entradas de Fernando Cachopa e Adriano, a equipe melhorou seu desempenho e liderou do início ao fim, invertendo o placar da etapa anterior e fechando em 25 a 19 para fazer 2 sets a 1.

O quarto set foi de mais equilíbrio no começo. Os times trocaram pontos e ficaram muito próximos até a reta final, quando a Polônia conseguiu desgarrar no placar. Com bloqueio muito forte e Leon comandando o ataque, os europeus levaram a partida para o tie-break.

No quinto e decisivo set, os polonesês abriram ampla vantagem e chegaram a ter 9 a 5 a seu favor. O Brasil, por sua vez, se recuperou com ótima passagem do jovem Adriano no saque e igualou o tie-break em 12 a 12. Contudo, a Polônia saiu vitoriosa após dois aces de Leon para fechar o jogo em 3 sets a 2.

Jogadores da Polônia celebram vitória sobre o Brasil no vôlei masculino das Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

👀 O que vem por aí para Brasil e Polônia?

O Brasil volta às quadras francesas no dia 2 de agosto (sexta-feira), enfrentando o Egito às 8h (de Brasília). Já a Polônia define a primeira colocação do grupo B com a Itália no dia seguinte, às 12h (também horário de Brasília)