Diogo Soares sofre quedas e termina em penúltimo na final do individual geral nas Olimpíadas

Ginasta ficou em 19° no qualificatório (Foto: Gabriel BOUYS/AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 15:19 • Rio de Janeiro

Na classificatória, o ginasta se classificou em 19° lugar e ficou entre os 24 ginastas classificados, de 96 participantes. Essa é a segunda classificação consecutiva de Diogo em finais de Olimpíadas na categoria individual geral.

A estratégia adotada pelo atleta na qualificatória foi optar por séries mais simples para garantir a classificação sem correr grandes riscos. Na final, Diogo trouxe séries mais complexas, aumentando a pontuação de dificuldade. O esperado era que o atleta acabasse melhor colocado que na classificação, mas acabou sofrendo três quedas que foram definitivas na sua pontuação final.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e veja em tempo real as notícias

Salto sobre a mesa - 14.500

Como esperado, o ginasta aumentou a dificuldade do seu salto, incluindo meia pirueta a mais do que o apresentado na qualificação. Os movimentos foram muito bem executados, resultando em um voo muito plástico e alto. Apesar de não ter cravado o movimento, Diogo caiu com os dois pés juntos, sofrendo pouco desconto de nota na aterrissagem.

Barras paralelas - 13.733

Diogo foi muito consistente na série das barras. Foram executadas ótimas paradas de mão, bastante estáveis e a saída teve um grau alto de dificuldade, sendo um duplo mortal carpado quase cravado.

(Foto: Loic VENANCE/AFP)

Barra fixa - 13.733

Minutos após a queda do canadense, o ginasta fez uma série muito técnica. Infelizmente, durante a série o atleta teve uma pequena flexão de braço no retorno à barra, que possivelmente deu um desconto de nota relevante na execução.

Solo - 13.133

Com uma bonita apresentação no solo, o maior desafio de Diogo aparentou ter sido o cansaço. Após a sequência de elementos de força, o ginasta perdeu bastante intensidade nos movimentos e se mostrou muito ofegante durante toda a série. Além deste obstáculo, também houve um pequeno desconto na nota de execução quando o atleta pisou fora da área delimitada no tablado.

(Foto: Paul ELLIS/AFP)

Cavalo com alça - 11.566

Foi no cavalo onde o sonho de Diogo chegou ao fim. O ginasta sofreu duas quedas durante a série e sofreu descontos altíssimos na pontuação. As quedas foram motivadas pelo forte cansaço que o atleta acumulou nas rotações anteriores. O atleta voltou ao aparelho após as duas quedas e concluiu a série, mas deixou a rotação nitidamente muito frustrado.

Argolas - 12.033

Diogo fechou sua passagem pela final do individual geral com bastante dificuldade. A série do ginasta nas argolas teve vários erros técnicos e sofreu um grande desconto na aterrissagem. O atleta acabou caindo na saída das argolas e encerrou sua participação nas Olimpíadas com uma queda.