A brasileira Djenyfer Arnold venceu a prova elite feminina do Campeonato Pan-Americano de Triatlo 2025, realizado em Calima, na Colômbia. A competição aconteceu neste sábado (8), com a atleta completando o percurso em 2h07min07s, após estabelecer vantagem na etapa de natação, onde registrou o melhor tempo entre as participantes.

— Só tenho a dizer que estou muito feliz — declarou Arnold em suas redes sociais após a conquista.

A triatleta brasileira havia participado da etapa de Yokohama da Série Mundial no Japão em maio deste ano, quando terminou na 15ª posição. O resultado em Calima representa um importante avanço em sua temporada 2025.

O Brasil contou com outras competidoras na prova feminina. Vittoria Lopes terminou em quinto lugar, Giovanna Lacerda em 22º, Gabrielle Lemes em 29º, Sofia Gelati em 31º e Júlia Visgueiro em 33º.

Outros resultados do Pan-Americano de Triatlo

Na categoria masculina, Vinicius Santana foi o brasileiro melhor colocado, terminando em sexto lugar na classificação geral e conquistando a medalha de bronze na categoria sub-23. O chileno Diego Moya ficou com o ouro na elite masculina.

Outros brasileiros que participaram da prova masculina foram Antônio Bravo (13º), Yago Alves (28º), João Victor Pereira (37º), Matheus Oliveira (43º) e Thiago Gomide (47º).

As competições em Calima foram disputadas a 1.484 metros acima do nível do mar. O percurso para as categorias elite e sub-23, tanto no masculino quanto no feminino, consistiu em 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.