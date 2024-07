Olimpíadas: Gustavo ‘Bala Loka’ fica fora do pódio no BMX Freestyle

Gustavo Bala Loka terminou na 6ª colocação no BMX Freestyle (Foto: Emmanuel DUNAND / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 11:17 • Rio de Janeiro

Gustavo Oliveira, o "Bala Loka", entrou para a história do esporte brasileiro ao ser o primeiro a participar da final do Ciclismo BMX nas Olimpíadas de Paris. Na decisão, o atleta terminou na 6ª colocação com a pontuação 90.20, três pontos atrás do francês Anthony Jean Jean, que ficou com a Bronze.

O argentino Jose Gil Torres conquistou o ouro com a nota 94.82 e o britânico Kieran Darren David Reilly ficou com a prata. O brasileiro chegou a ficar na quarta colocação parcial após o conjunto de primeira voltas da final, mas foi caiu na classificação com as boas notas dos adversários na segunda tentativa.

Bala Loka não conseguiu aumentar os 90.20 pontos conquistados no início da prova. A volta decisiva do brasileiro foi avaliada com um modesto 88.88 pontos. A primeira marca prevaleceu, mas não foi suficiente para entrar no pódio olímpico.

✅ Veja a classificação da final

Jose Gil Torres - Argentina - 91.82

Kieran Darren David Reilly - Grã-Bretanha - 93.91

Anthony Jean Jean - França - 93.76

Marcus Christopher - Estados Unidos - 93.11

Rimu Nakamura - Japão - 90.89

Gustavo Oliveira "Bala Loka" - Brasil - 90.20

Justin Dowell - Letônia - 87.35

Logan Martin - Australía - 64.40