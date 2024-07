Olimpíadas: Beatriz Ferreira vence holandesa e garante medalha

Beatriz Ferreira comemorando vitória (Foto: MOHD RASFAN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 17:39 • Paris (FRA)

Beatriz Ferreira derrotou a holandesa Chelsey Heijnen e avançou para as semifinais do boxe pela categoria peso-leve feminino (até 60kg), nesta quarta-feira (31). Com a vitória, a brasileira encara a irlandesa Kellie Harrington valendo vaga na grande decisão e já garante uma medalha para o Brasil, já que não há disputa de terceiro lugar no esporte.

🥊 COMO FOI A LUTA?

Beatriz Ferreira e Chelsey Heijnen começaram em ritmo intenso, já com trocação. A brasileira até tomou um primeiro golpe, mas dominou o primeiro round, com diversos cruzados e forçando a holandesa ir para o clinche em todo momento. Bia venceu o round por 10 a 9 por unanimidade.

Logo no primeiro segundo do segundo assalto, Beatriz já acertou um belo cruzado, mas foi um round menos dominante, com Heijen se defendendo mais. Mesmo assim, Bia venceu mais uma vez por 10 a 9, encaminhando a vitória.

No último round, Beatriz seguiu muito precisa, acertando os melhores socos e não deixando chances para a holandesa. No final da luta, a brasileira comemorou muito, já sabendo que a vitória era dela. Pelos juízes, Bia venceu por decisão unânime por 30 a 27.

Beatriz Ferreira encara a irlandesa Kellie Harrington valendo vaga na grande final. A luta será realizada no sábado (3), às 17h08 (horário de Brasília).