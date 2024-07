Olimpíadas: Miguel Hidalgo alcança marca inédita para o triatlo brasileiro

Miguel Hidalgo conquista melhor resultado do triatlo brasileiro em Paris (Foto: Miriam Jeske/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 10:27 • Rio de Janeiro

O Brasil teve uma marca histórica no triatlo nas Olímpiadas de Paris. Miguel Hidalgo, aos 24 anos, terminou a prova na 10ª posição e garantiu o melhor resultado de um brasileiro na modalidade. Com o tempo de 1:44:27 o atleta ficou apenas 1 minuto atrás do francês Leo Bergere (1:43:43), que ficou com a medalha de bronze.

O ouro olímpico ficou com o britânico Alex Yee, com o tempo de 1:43:33. A proximidade do tempo do brasileiro com os medalhistas mostra o bom desempenho do atleta. Miguel chegou a ficar no primeiro pelotão, na sexta colocação, durante boa parte da prova, mas perdeu o gás no final e viu os adversários abrirem vantagem.

Mesmo sem medalha, Miguel Hidalgo entrou na história do esporte brasileiro. O resultado do atleta superou a 11ª colocação de Sandra Soldan, em Sydney-2000. A edição dos Jogos Olímpicos da Austrália marcou a estreia da modalidade na competição.