Marcus D’Almeida ganha ouro na Copa do Mundo de Tiro com Arco

O brasileiro Marcus D'Almeida venceu o individual masculino na terceira etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco 2025. A competição ocorreu neste domingo (8) em Antália, na Turquia. O arqueiro derrotou Buianto Tsyrendorzhiev por 6 a 0 na final, garantindo vaga para as finais do torneio mundial, em Nanquim, na China, em 18 e 19 de outubro.

D'Almeida demonstrou superioridade técnica durante a decisão, vencendo os três sets disputados com maior precisão nas zonas centrais do alvo em comparação ao seu adversário. Nas quartas de final, o brasileiro superou o sul-coreano Lee Wooseok, medalhista de bronze olímpico, pelo placar de 6 a 2.

Outras conquistas de Marcus D'Almeida

Este é o primeiro título do brasileiro em etapas regulares da Copa do Mundo desde que venceu as finais de 2023 no México. Nas duas primeiras etapas de 2025, realizadas nos Estados Unidos e na República Popular da China, o atual número três do ranking mundial havia sido eliminado nas quartas de final.

Antes do título em Antália, D'Almeida conquistou a medalha de bronze nas finais da Copa do Mundo de 2024 e a prata também em Antália, em etapa anterior. Em maio deste ano, o arqueiro brasileiro venceu o Aberto Sul-Americano 2025 na Colômbia.