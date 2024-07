Rafael Macedo é desclassificado na disputa pelo bronze no judô, e técnico dispara: ‘Vergonha’

Rafael Macedo foi desclassificado na disputa pelo bronze (Foto: Luis Robayo / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 13:12 • Rio de Janeiro (RJ)

O judoca brasileiro Rafael Macedo foi desclassificado pela arbitragem na disputa da medalha de bronze da categoria até 90kg nas Olimpíadas de Paris. Macedo, 11º colocado no ranking mundial em sua categoria, perdeu a luta contra o francês Maxime-Gael Ngayap Hambou, número 38 do mundo.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Em entrevista à TV Globo, o técnico de Rafael Macedo, Kiko Pereira, classificou a decisão da arbitragem de "uma vergonha".

- Até agora eu não entendi. Alguém entendeu? Arrumou o quimono? - questionou.

O judoca, no entanto, disse que o resultado faz parte da disputa.

- Poderia ter terminado com a medalha, mas infelizmente acabou não acontecendo. Provavelmente, a decisão foi acertada - afirmou Macedo.

Após avaliação do árbitro, a imagem mostra que Macedo atingiu o francês no rosto com o pé, o que resultou na desclassificação do brasileiro. Os dois atletas já haviam recebido uma punição cada.

➡️Quanto Willian Lima e Larissa Pimenta receberam pelas medalhas nas Olimpíadas?

O Brasil já conquistou duas medalhas no judô em Paris. Willian Lima disputou a final na categoria até 66 kg, mas acabou ficando com a medalha de prata na luta contra o japonês Hifumi Abe. E na disputa de terceiro lugar na categoria até 52 kg do judô feminino, Larissa Pimenta venceu a italiana Odette Giuffrida, atual campeã mundial, e conquistou a medalha de bronze.

Rafael Macedo garantiu o direito de disputar o bronze ao vencer na repescagem o sul-coreano Juyeop Han.