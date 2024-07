Bia Haddad e Stefani perdem chances e caem para britânicas nas Olimpíadas

Haddad e Stefani (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 31/07/2024 - 15:22 • Paris (FRA)

Terminou, nesta quarta-feira, a participação brasileira no tênis nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, no saibro de Roland Garros. Bia Haddad Maia e Luisa Stefani caíram nas oitavas de final de duplas.

Elas foram superadas pelas britânicas Heather Watson e Katie Boulter por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 6/4 após 1h25min de duração na quadra 6 do complexo em Paris, na França.

A dupla da brasileira não conseguiu converter as duas chances que tiveram no começo do primeiro set, sendo quebradas a seguir, perdendo por 6/3. No segundo set elas tiveram outras quatro oportunidades no quinto e no sétimo games, um deles um 0/40, enquanto as rivais aproveitaram as oportunidades e fecharam o duelo.

(Foto: Gaspar Nóbrega/COB)

Luisa Stefani fez história em Tóquio, no Japão, em 2021, com a medalha de Bronze com Laura Pigossi na inédita medalha de Bronze para o esporte no país.