Lançador de dardo brasileiro ganha bronze e supera recorde sul-americano

O brasileiro Luiz Maurício conquistou a medalha de bronze no lançamento de dardo no Meeting de Paris, etapa da Diamond League 2025. A competição ocorreu nesta sexta-feira (20) no estádio Charléty, na capital francesa. O atleta mineiro alcançou a marca de 86,62 metros na terceira tentativa, estabelecendo novo recorde sul-americano.

continua após a publicidade

O indiano Neeraj Chopra, bicampeão olímpico, ficou com o ouro ao lançar 88,16 metros. O alemão Julian Weber, campeão europeu de 2022, obteve a prata com 87,88 metros.

Mais uma quebra seguida de recorde sul-americano

Esta foi a primeira participação de Luiz Maurício na Diamond League. O lançador de 25 anos, natural de Juiz de Fora, superou consideravelmente seu segundo arremesso da competição, que atingiu 76,62 metros.

continua após a publicidade

O desempenho marca a quarta vez que o brasileiro quebra os recordes nacional e continental na modalidade. Finalista olímpico em Paris 2024, onde terminou na 11ª posição com 80,67 metros, Luiz Maurício havia garantido sua vaga nos Jogos com a marca de 85,91 metros, que já era recorde sul-americano à época.

Em 2025, o atleta tem apresentado evolução constante. No Kip Keino Classic, realizado em 31 de maio em Nairóbi, no Quênia, ele havia registrado 86,34 metros, marca que agora superou em Paris.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte