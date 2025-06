O conjunto do Brasil conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial júnior de ginástica rítmica, somando 48,900 pontos na competição de conjunto geral. A equipe nacional ficou atrás apenas da Bulgária, que totalizou 49,900 pontos. Neste sábado (21), em Sofia, a Ucrânia completou o pódio com 48,400 pontos.

Esta é a primeira vez que o Brasil obtém uma medalha de prata nesta competição na categoria júnior. O resultado foi obtido pela soma das apresentações em dois aparelhos: arcos e maças.

Coreografia do Brasil na ginástica rítmica com 'Mario Bros'

Na apresentação com os cinco arcos, as ginastas brasileiras executaram uma coreografia inspirada no jogo Mario Bros e conquistaram a maior pontuação entre todas as equipes: 25,100 pontos. Já na apresentação com as maças, realizada ao som de "Tico Tico no Fubá", o Brasil somou 23,800 pontos.

O conjunto geral combina as notas de duas apresentações distintas realizadas pela mesma equipe. A competição acontece na capital búlgara, que sedia o Mundial Júnior neste fim de semana.

A equipe brasileira é formada por Andriely Leticia Cichovicz, Julia Anny Colere da Cruz, Amanda Manente, Alice Neves de Medeiros e Clara Beatriz Pereira Vaz. A maioria das atletas tem entre 14 e 15 anos. Amanda é a mais jovem do grupo, com 13 anos.

O Brasil terá novas oportunidades de medalhas neste domingo (22), quando participará das finais por aparelhos. A equipe se classificou para a final dos cinco arcos com a maior nota entre todas as participantes. Nas maças, o Brasil avançou com a quarta melhor pontuação nas classificatórias.