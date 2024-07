Olimpíadas: Hugo Calderano vence francês e vai às quartas no tênis de mesa

Hugo Calderano está nas quartas de final em Paris (Foto: Jung Yeon-je / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 11:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano venceu o francês Alexis Lebrun nesta quarta-feira (31) por 4 sets a 1, de virada, e avançou às quartas de final nas Olimpíadas de Paris. O número 6 do ranking mundial do tênis de mesa fechou a partida com parciais de 3-11, 11-5, 11-6, 11-3 e 11-8.

O adversário de Hugo Calderano na próxima fase será o sul-coreano Jang Woojin, que derrotou o japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 0 também nesta quarta-feira.

O confronto nas quartas de final em Paris vai reeditar a partida das oitavas nas Olimpíadas de Tóquio, quando o brasileiro levou a melhor. Calderano fez história ao vencer por 4 sets a 3 e se tornar o primeiro atleta do Brasil a alcançar as quartas da modalidade em uma Olimpíada. Calderano, no entanto, foi eliminado pelo alemão Dimitrij Ovtcharov e não conseguiu chegar às semifinais.

Agora em Paris, o caminho até a final aparentemente ficou mais fácil, já que o chinês Wang Chuqin, número 1 do mundo no tênis de mesa, foi eliminado pelo sueco Truls Moregardh, um dia depois de ter sua raquete quebrada por um fotógrafo de forma acidental e ter que usar peça reserva. O chinês era o favorito à medalha de ouro.

Outro motivo de esperança de medalha para o Brasil é que Calderano só vai enfrentar o francês Felix Lebrun, irmão do atleta superado pelo brasileiro nesta quarta, numa possível final. Felix Lebrun é o número 5 do ranking mundial, uma posição acima de Calderano,