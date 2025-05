Taiane Justino foi o grande nome do último dia de disputas pelo Campeonato Brasileiro de Levantamento de Pesos, realizado em Sete Lagoas, Minas Gerais. No domingo (18), ela garantiu índice para o Mundial da modalidade e levantou a maior carga da história do levantamento de pesos do Brasil.

Na categoria acima de 86kg, Taiane bateu seu recorde pessoal de 110kg no arranco e foi além, chegando a 115kg na última tentativa, três a mais do que o recorde estabelecido por Laura Amaro em 2023. No arremesso, Taiane Justino garantiu o índice mundial logo na primeira tentativa, com 138kg, e na sequência, se tornou a mulher com maior carga levantada em todos os tempos, nos dois exercícios e no total, ao levantar 150kg no arremesso.

- Agora, o meu objetivo é melhorar performance, conseguir mais peso e o meu sonho é chegar na Olimpíada, mas chegar para conquistar um pódio olímpico. Se Deus quiser e graças ao trabalho da minha equipe, vai dar certo. Estou arrepiada até agora, muito feliz, foi meu melhor resultado até hoje - declarou Taiane.

Campeão Sub-20 também foi destaque

Matheus Pessanha é recordista mundial Sub-20 (Foto: Washington Alves/LightPress/CBLP)

Após ser destaque no Mundial Sub-20, Matheus Pessanha já tinha índice garantido para o Mundial adulto, mas, mesmo assim, teve desempenho de destaque no Campeonato Brasileiro de Levantamento de Pesos. Na categoria até 110kg, ele levantou 155kg no arranco e chegou à marca de 200kg no arremesso. Há duas semanas, Matheus bateu o recorde mundial da categoria Sub-20 no arremesso, com uma carga de 220kg.