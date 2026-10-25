Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do wrestling

Conhecida por ser uma das modalidades mais antigas do mundo, o wrestling faz parte da história dos Jogos Olímpicos desde a Era Antiga e segue presente até os dias atuais. De olho na disputa de 2028, o Lance! te atualiza sobre a corrida olímpica da modalidade: atletas classificados, formato e local de disputa, programação e mais!

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✅ Quem está classificado?

Ainda não há atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 na luta livre. Os Estados Unidos, país-sede, também não possuem vagas garantidas na modalidade.

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⚔️ Formato de disputa

A luta livre terá 288 vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, sendo 192 para os homens e 96 para as mulheres. A modalidade contará com 18 categorias de peso: seis na luta livre masculina, seis na greco-romana e seis na luta livre feminina. Cada país poderá classificar até um atleta por categoria, com limite de 12 homens e seis mulheres.

A classificação será dividida em quatro etapas. A primeira, na verdade, é bem simples: será a disputa do Campeonato Mundial de 2027, em Las Vegas (EUA), entre os dias 11 e 19 de setembro. Os quatro medalhistas (ouro, prata, bronze e bronze) de cada categoria olímpica garantem uma vaga para seus respectivos países, totalizando 72 vagas, sendo 48 masculinas e 24 femininas.

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Depois, as vagas serão distribuídas na segunda etapa pelo ranking da United World Wrestling (UWW). Os três primeiros colocados de cada categoria que ainda não estiverem classificados garantem uma vaga para seus países. A lista será formada a partir de sete eventos realizados entre 2027 e 2028, mas apenas os cinco melhores resultados de cada atleta serão considerados. Veja os torneios abaixo:

2027 Senior Continental Championships

2027 Ranking Series (3 eventos)

2027 Senior World Championships

2028 Ranking Series (1 evento)

2028 Senior Continental Championships

A terceira etapa será formada pelos Torneios Continentais de Qualificação, realizados em 2028. Cada continente terá sua própria competição, com exceção de África e Oceania, que disputarão um torneio conjunto. Os dois primeiros colocados de cada categoria garantem uma vaga para seus respectivos países, distribuindo 144 vagas no total.

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Por fim, o Torneio Mundial de Qualificação distribuirá as últimas 18 vagas, uma em cada categoria. A competição será destinada aos países que ainda não tiverem conquistado nenhuma vaga nas etapas anteriores, e o atleta mais bem colocado de cada categoria garantirá a classificação para seu país.

Diferentemente de outras modalidades, não haverá vaga automática para os Estados Unidos por serem o país-sede. Também não existem vagas de universalidade previamente reservadas, embora elas possam ser utilizadas durante o processo de redistribuição de vagas que eventualmente não sejam aproveitadas.

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⚠️ Situação do Brasil na disputa

O Brasil não tem vaga assegurada nos Jogos Olímpicos até o momento.

🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O Brasil ainda busca sua primeira medalha olímpica no wrestling. O melhor resultado do país na modalidade aconteceu nos Jogos de Paris 2024, quando Giullia Penalber terminou na quinta colocação da categoria até 57 kg. A brasileira disputou a medalha de bronze, mas foi derrotada pela chinesa Kexin Hong e ficou fora do pódio.

Com o resultado, Giullia superou a marca que pertencia a Rosângela Conceição, oitava colocada na categoria até 72 kg nos Jogos de Pequim 2008. Até Paris 2024, essa era a melhor campanha de um brasileiro no wrestling em Olimpíadas.

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Apesar de não ter conquistado uma medalha, a campanha de Giullia Penalber marcou um novo capítulo para o wrestling brasileiro nos Jogos Olímpicos. Em Los Angeles 2028, o país busca dar mais um passo e alcançar, pela primeira vez, o pódio da modalidade.

🗓️ Calendário em Los Angeles

A disputa da luta livre acontece entre 24 e 30 de julho de 2028, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. As categorias de peso serão divididas ao longo dos sete dias de competição, com as disputas de luta greco-romana masculina, luta livre masculina e luta livre feminina acontecendo de forma alternada.

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As primeiras categorias entram em ação no dia 24 de julho, enquanto as demais são distribuídas nos dias seguintes. A competição terá fases preliminares, quartas de final, semifinais, repescagens e disputas por medalhas, com as categorias sendo decididas nos dias 29 e 30, encerrando a programação da modalidade.

📍 Local de disputa

A luta livre será disputada no Centro de Convenção de Los Angeles, mais especificamente no Hall 2, localizado na região de Downtown Los Angeles (DTLA). O local receberá todas as sessões da modalidade, das eliminatórias às disputas por medalhas.

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