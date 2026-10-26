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Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica da maratona aquática

Brasil mira pódio no Mundial de Esportes Aquáticos de 2027 para garantir primeiras vagas

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 08:46
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ana Marcela Cunha morde a medalha de ouro conquistada na maratona aquática nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020
Ana Marcela Cunha foi campeã olímpica da maratona aquática em Tóquio 2020 (Foto: Satiro Sodré/CBDA)

Modalidade da natação praticada em águas abertas, a maratona aquática completará 20 anos presente no programa dos Jogos Olímpicos em Los Angeles 2028. O Lance! te atualiza tudo sobre a situação da corrida olímpica: atletas classificados, formato e local de disputa, programação e mais!

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✅ Quem está classificado

Anfitriões dos Jogos, os Estados Unidos possuem uma vaga garantida nas provas masculina e feminina da maratona aquática.

⚔️ Formato de disputa

A maratona aquática terá 22 participantes em cada naipe, com limite de dois representantes de cada país por prova. Todas as vagas serão preenchidas de acordo com os resultados dos eventos da corrida olímpica, incluindo a do anfitrião.

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O Mundial de Esportes Aquáticos será a primeira competição classificatória da modalidade, garantindo vaga aos três atletas que terminarem no pódio. O campeonato acontece entre junho e julho de 2027, em Budapeste, na Hungria.

Uma vaga será reservada ao atleta com a melhor posição no ranking mundial em fevereiro de 2028, em data a ser confirmada pela World Aquatics. Caso haja empate entre dois ou mais atletas, todos terão passaporte carimbado para as Olimpíadas.

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Ainda em 2028, haverá um Pré-Olímpico para a alocação das vagas restantes, sendo cinco delas para o nadador mais bem colocado de cada continente (América, Europa, África, Ásia e Oceania) e uma para os Estados Unidos, caso nenhum americano tenha se garantido pelas vias anteriores. Após essas prioridades, as últimas vagas serão distribuídas conforme o desempenho dos atletas nesta prova, respeitando o máximo de dois competidores por país.

⚠️ Situação do Brasil

O Brasil não tem vaga assegurada nos Jogos Olímpicos até o momento. A primeira chance de buscar a classificação será no Mundial de Esportes Aquáticos, na Hungria, em 2027.

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🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

Com o corpo parcialmente submerso, Ana Marcela Cunha nada prova de maratona aquática
Ana Marcela Cunha busca sua quinta participação em Olimpíadas (Foto: Luiza Moraes/ COB)

Representado em todas as edições desde a estreia da modalidade em Pequim 2008, o Brasil soma duas medalhas olímpicas em águas abertas. Ana Marcela Cunha conquistou o ouro em Tóquio 2020, e Poliana Okimoto ficou com o bronze na Rio 2016.

🗓️ Calendário em Los Angeles

A final feminina será disputada em 17 de julho, segunda-feira. Na terça, dia 18, ocorre a final masculina.

📍 Local de disputa

As águas de Belmont Shore, bairro litorâneo da cidade de Long Beach, na Califórnia, receberão as duas provas da maratona aquática. O local, que também será palco de disputas da vela e do remo, terá capacidade para até 10 mil pessoas entre espaços na orla e arquibancadas temporárias.

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Belmont Shore, na cidade de Long Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos
Belmont Shore receberá três modalidades nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 (Foto: Divulgação)
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