Los Angeles 2028: novo slogan olímpico é divulgado; veja vídeo

A organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles divulgou, nesta quarta-feira (28), o slogan oficial da edição de 2028: "Os astros se alinham" (Stars Align, no original em inglês). A frase foi apresentada por meio de um vídeo que combina momentos históricos dos Jogos com imagens marcantes da cidade, como o letreiro de Hollywood e o Observatório Griffith.

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Segundo os responsáveis pelos eventos, o slogan busca simbolizar o encontro entre a glória esportiva e "a cidade dos sonhos", como Los Angeles ficou conhecida. A escolha também funciona como convocação direta a atletas, voluntários e torcedores para participar dos Jogos. A disputa olímpica está prevista para começar em 14 de julho de 2028, enquanto os Jogos Paralímpicos têm início marcado para 15 de agosto do mesmo ano.

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O vídeo de lançamento foi produzido ao som de "Can't Stop", música do Red Hot Chili Peppers. Assista logo abaixo:

In 2028, we will ride together, rise together and roar together. The world's biggest fans and best athletes will come together in the city of dreams to unleash the next chapter of Olympic and Paralympic history. ​ In 2028, Stars Align. ✨ Introducing the LA28 slogan. ​ Head to https://t.co/AJFMjkZt5X for more. — LA28 (@LA28) October 28, 2026

Contexto dos slogans olímpicos

Cada cidade-sede tem o direito de escolher um slogan próprio para as edições que organiza. O Rio de Janeiro usou "Um novo mundo" em 2016; Tóquio adotou "Unidos pela emoção"; e Paris optou por "Jogos para todos". Os comitês organizadores buscam, em geral, criar frases que remetam à identidade das cidades e dos países anfitriões.

Os slogans das sedes se somam aos lemas permanentes do movimento olímpico: "Mais rápido, mais alto, mais forte – juntos" para as Olimpíadas e "A mudança começa pelo esporte" para as Paralimpíadas.

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De acordo com a organização de LA2028, "Os astros se alinham" faz referência ao momento em que a dedicação dos competidores coincide com um evento de escala geracional. A ideia é que atletas, técnicos, parceiros, empreendedores e voluntários se reúnam em uma mesma cidade, com torcedores de todo o mundo, para criar memórias que perdurem além dos Jogos.

Casey Wasserman, presidente do comitê organizador de LA2028, explicou o significado da escolha. "Los Angeles é o lugar onde os sonhos ganham asas, e os Jogos Olímpicos nos mostram o que é possível quando o mundo se une. "Stars Align" é um chamado à ação, seja você um atleta no auge de seu desempenho, um voluntário que recebe o mundo nestes Jogos ou um torcedor que vibra apaixonadamente nas arquibancadas. Mal podemos esperar para que as estrelas se alinhem em 2028, para que possamos compartilhar esse momento com todos", afirmou Wasserman.

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Mais artes com o slogan de Los Angeles 2028

Atletas do Time EUA celebrando na quadra com o slogan Stars Align de LA28 (Foto: Reprodução/X/LA28)

Red Hot Chili Peppers com o slogan Stars Align de LA28 (Foto: Reprodução/X/LA28)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.