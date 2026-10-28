Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Los Angeles 2028: novo slogan olímpico é divulgado; veja vídeo

Frase 'Os astros se alinham', feita para Olimpíadas e Paralimpíadas, busca simbolizar encontro entre dedicação de atletas e evento global

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
28/10/2026 13:26
Favorite o Lance! no Google
Letreiro de Hollywood com arcos olímpicos e o slogan embaixo (Foto: Reprodução/LA28)
Letreiro de Hollywood com arcos olímpicos e o slogan embaixo (Foto: Reprodução/X/LA28)

A organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles divulgou, nesta quarta-feira (28), o slogan oficial da edição de 2028: "Os astros se alinham" (Stars Align, no original em inglês). A frase foi apresentada por meio de um vídeo que combina momentos históricos dos Jogos com imagens marcantes da cidade, como o letreiro de Hollywood e o Observatório Griffith.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo os responsáveis pelos eventos, o slogan busca simbolizar o encontro entre a glória esportiva e "a cidade dos sonhos", como Los Angeles ficou conhecida. A escolha também funciona como convocação direta a atletas, voluntários e torcedores para participar dos Jogos. A disputa olímpica está prevista para começar em 14 de julho de 2028, enquanto os Jogos Paralímpicos têm início marcado para 15 de agosto do mesmo ano.

continua após a publicidade

O vídeo de lançamento foi produzido ao som de "Can't Stop", música do Red Hot Chili Peppers. Assista logo abaixo:

Contexto dos slogans olímpicos

Cada cidade-sede tem o direito de escolher um slogan próprio para as edições que organiza. O Rio de Janeiro usou "Um novo mundo" em 2016; Tóquio adotou "Unidos pela emoção"; e Paris optou por "Jogos para todos". Os comitês organizadores buscam, em geral, criar frases que remetam à identidade das cidades e dos países anfitriões.

Os slogans das sedes se somam aos lemas permanentes do movimento olímpico: "Mais rápido, mais alto, mais forte – juntos" para as Olimpíadas e "A mudança começa pelo esporte" para as Paralimpíadas.

continua após a publicidade

De acordo com a organização de LA2028, "Os astros se alinham" faz referência ao momento em que a dedicação dos competidores coincide com um evento de escala geracional. A ideia é que atletas, técnicos, parceiros, empreendedores e voluntários se reúnam em uma mesma cidade, com torcedores de todo o mundo, para criar memórias que perdurem além dos Jogos.

Casey Wasserman, presidente do comitê organizador de LA2028, explicou o significado da escolha. "Los Angeles é o lugar onde os sonhos ganham asas, e os Jogos Olímpicos nos mostram o que é possível quando o mundo se une. "Stars Align" é um chamado à ação, seja você um atleta no auge de seu desempenho, um voluntário que recebe o mundo nestes Jogos ou um torcedor que vibra apaixonadamente nas arquibancadas. Mal podemos esperar para que as estrelas se alinhem em 2028, para que possamos compartilhar esse momento com todos", afirmou Wasserman.

continua após a publicidade

Mais artes com o slogan de Los Angeles 2028

Atletas celebrando na quadra com o slogan Stars Align e logos LA28 anunciando Olimpíadas e Paralimpíadas LA28 (Foto: Reprodução/X/LA28)
Atletas do Time EUA celebrando na quadra com o slogan Stars Align de LA28 (Foto: Reprodução/X/LA28)
Red Hot Chili Peppers com o slogan Stars Align de LA28 (Foto: Reprodução/X/LA28)
Red Hot Chili Peppers com o slogan Stars Align de LA28 (Foto: Reprodução/X/LA28)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Valtteri Bottas e Sergio Perez são os pilotos da Cadillac na F1 2026 (Foto: Reprodução/Cadillac)

Fórmula 1

F1: Pérez renova com Cadillac até 2029; segundo assento em aberto

Há 29 minutos
Malik Beasley jogou no Lakers em 2023 (Foto: Andrew D. Bernstein / AFP)

NBA

Ex-NBA admite culpa em manipulação de resultados e apostas

Há 55 minutos
Kawhi Leonard na NBA (Foto: Adam Pantozzi/AFP)

NBA

Kawhi Leonard: lesão no joelho esquerdo afasta ala da NBA

Há 1 hora
Ja Morant (Foto: Justin Ford / AFP)

NBA

NBA: Árbitro zomba de Ja Morant em quadra; entenda

Há 2 horas
Anthony Edwards comemora vitória do Timberwolves sobre o Spurs em Minneapolis (Foto: David Berding/Getty Images/AFP)

NBA

Astro da NBA passará por cirurgia no joelho e será desfalque

Há 2 horas
Nikola Jokic em jogo entre Denver Nuggets e Miami Heat na NBA (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

NBA

Nikola Jokic critica fãs do Denver Nuggets: 'Não são bem-vindos'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Tenista masculino em camisa branca segura a raquete na quadra, no ATP 500 de Viena.

Zverev está a uma vitória da liderança do ranking; entenda

Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320

Alex Poatan é ultrapassado por russo em ranking do UFC

João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis

João Fonseca chega ao pior ranking em mais de seis meses

Lutador do UFC King Green se envolve em acidente

Lutador do UFC sofre acidente de carro nos EUA; veja vídeo

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Adesanya questiona atitude de Alex Poatan no UFC: 'Eu não gosto disso'

Alcaraz ergue o punho direito e segura a raquete com a mão esquerda enquanto comemora ponto no US Open

Carlos Alcaraz busca ritmo e elogia Zverev no ATP 500 de Viena

Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC

Podcast 'Mundo da Luta' chega ao 400º episódio com entrevista de José Aldo

Max Holloway comemora vitória sobre Conor McGregor no UFC 329

Lenda do UFC afirma quem é o maior peso-pena da história

Fernando Alonso no GP dos EUA de Fórmula 1, com macacão da Aston Martin, retirando o rádio.

Fernando Alonso ataca rival da F1: 'Qualidade muito baixa'

Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026

Chefe da Mercedes rebate críticos de Antonelli na F1: 'Disseram que ele não merecia'

Carlos Alcaraz comemora ponto no ATP 500 de Tóquio

Rival de Alcaraz em Viena vive fase de alta após trocar treinador

Sorridente, Jaylen Brown responde pergunta durante coletiva de imprensa de apresentação no Philadelphia 76ers

NBA: Tensão entre Brown e Tatum persiste após negociação

Gramado do Maracanã recebe pintura para jogo da NFL

NFL anuncia atração principal do show de intervalo do Super Bowl 2027