Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Los Angeles 2028: a corrida olímpica da ginástica de trampolim

Mundial de 2027 é o primeiro evento classificatório da modalidade para os Jogos

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
21/10/2026 15:37
Favorite o Lance! no Google
A brasileira Camilla Lopes compete na ginástica de trampolim durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024
A brasileira Camilla Lopes compete na ginástica de trampolim durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Ricardo Bufolin/ CBG)

A corrida pela classificação da ginástica de trampolim para os Jogos Olímpicos de Los Angeles começa a ganhar forma em 2027. A modalidade terá apenas a disputa individual masculina e feminina, com um total de 32 atletas nos Jogos. Veja abaixo a situação atual da corrida olímpica: países classificados, formato, distribuição das vagas, programação e mais.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

✅Quem está classificado

Apenas os Estados Unidos, como anfitrião, têm vaga garantida na ginástica de trampolim, com uma vaga de cada gênero. Porém, para confirmar as cotas, o país precisa disputar os eventos classificatórios.

continua após a publicidade

Ao todo, serão 16 homens e 16 mulheres na disputa. Cada nação poderá ter no máximo um atleta por gênero, com exceção de três países que poderão conquistar uma segunda vaga por gênero. Os demais Comitês Olímpicos Nacionais poderão levar no máximo um atleta de cada gênero.

Vale destacar que as vagas são atribuídas aos países, e não aos atletas que as conquistarem.

⚔️Formato de disputa

O sistema de qualificação da ginástica de trampolim passará por três etapas: o Mundial de 2027, as Copas do Mundo de 2027 e 2028, e os torneios continentais de 2028.

continua após a publicidade

Qualificação pelo Mundial de 2027

O Mundial de 2027, disputado em novembro, será responsável pela primeira grande distribuição de vagas. Os oito homens e oito mulheres mais bem colocados nas finais garantirão uma vaga para seus países, com limite de uma vaga por Comitê Olímpico Nacional. Caso dois atletas do mesmo país estejam na final, será considerado o melhor resultado obtido na segunda rodada classificatória.

Assim, a competição poderá distribuir entre 8 e 16 vagas por gênero, dependendo da distribuição entre os países.

Qualificação pelas Copas do Mundo

A série de Copas do Mundo da ginástica de trampolim terá seis etapas, sendo três em 2027 e três em 2028. Para o ranking olímpico, serão considerados os três melhores resultados entre as seis etapas, independentemente do número de competições disputadas. No máximo dois resultados de 2027 poderão ser contabilizados.

continua após a publicidade

O melhor atleta no ranking de cada gênero poderá garantir uma vaga para seu país caso ainda não tenha classificação. Além disso, os três melhores atletas do ranking poderão garantir uma vaga extra, desde que seus países já tenham conquistado uma vaga no Mundial.

Qualificação pelos campeonatos continentais

Os campeonatos continentais de 2028 distribuirão até oito vagas, sendo uma masculina e uma feminina por continente, desde que o continente ainda não tenha conseguido vaga pelas duas etapas anteriores. Para disputar uma vaga, o país precisa ter participado tanto do Mundial de 2027 quanto de pelo menos uma etapa classificatória da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

⚠️Situação do Brasil

O Brasil ainda não tem vaga garantida na ginástica de trampolim para os Jogos de Los Angeles.

Rayan Dutra representou o Brasil na ginástica de trampolim nos Jogos Olímpicos de Paris
Rayan Dutra representou o Brasil na ginástica de trampolim nos Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Miriam Jeske/ COB)

🏅Histórico do Brasil em Olimpíadas

Presente no programa olímpico desde os Jogos de Sydney 2000, a ginástica de trampolim passou a ter representação brasileira recentemente, a partir dos Jogos Rio 2016. Em Paris 2024, pela primeira vez o país competiu nos dois gêneros, com Camilla Lopes e Rayan Dutra.

🗓️Calendário em Los Angeles

As classificatórias e finais da ginástica de trampolim serão disputadas no dia 21 de julho de 2028.

📍Local de disputa

As provas serão disputadas na DTLA Arena, sede dos Los Angeles Lakers na NBA. O local também receberá as competições da ginástica de trampolim e as finais do boxe.

continua após a publicidade

🥇 Aposte no seu esporte favorito!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Apresentação do conjunto brasileiro de ginástica rítmica na série mista do Mundial de Frankfurt, na Alemanha

Mais Esportes

Los Angeles 2028: como está a corrida olímpica da ginástica rítmica

Há 7 minutos
Francis Ngannou e Jon Jones

Lutas

Francis Ngannou 'se aproxima' de luta contra Jon Jones fora do UFC

Há 29 minutos
Amanda Nunes busca retomar título do UFC (Foto: Reprodução Instagram amanda_leoa)

Lutas

Amanda Nunes descarta aposentadoria do UFC após luta contra Kayla Harrison por cinturão

Há 1 hora
Lebron estreia pelo Philadelphia na NBA

NBA

'Estraga-festa': elenco do Sixers destaca vitória na casa do campeão

Há 3 horas
Zverev em partida contra Learner Tien na Laver Cup

Tênis

Tênis: Ex-número 1 destaca momento de Zverev e explica ruptura

Há 4 horas
Romain Grosjean, da Haas, durante treinos livres do Grande Prêmio do EUA de Fórmula 1

Fórmula 1

Vai chover? F1 divulga previsão do tempo oficial para o GP dos Estados Unidos

Há 4 horas
Mais LANCE!
Max Verstappen em ação no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

GP dos Estados Unidos: estratégias, desafios e o que está em jogo na F1

Rafa Câmara na garagem da Ferrari na F1

Novo brasileiro na Fórmula 1, Rafa Câmara revela problema de visão

Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Charles do Bronx sofre proibição do UFC: 'Não deixa'

Ao lado de Flávio, Fernando Cachopa levanta em jogo da Seleção Brasileira masculina de vôlei nas Olimpíadas de Paris 2024

Cachopa vê Brasil como surpresa nas Olimpíadas: 'Quero acreditar'

Jogadoras em torneio de Flag Football Sub-15, no Rio de Janeiro

NFL Flag chega às escolas municipais de Guarulhos

Mateusz Chmura morre durante competição

Fisiculturista Mateusz Chmura morre após desmaiar na PCA British

Flamengo vence Botafogo pelo NBB 2026/27

Com portões fechados, Flamengo vence Botafogo no NBB

GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor

F1 revela troféu do GP de São Paulo 2026; veja detalhes

Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Bortoleto mantém confiança contra Hadjar e Antonelli na F1: 'Sei do que sou capaz'

Rubinho Barrichello fará uma última volta com um carro da Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Instagram/Rubens Barrichello)

F1: Rubinho Barrichello fará última volta no GP de Interlagos

Rebeca Andrade em ação no Mundial de Ginástica Artística

Com Rebeca Andrade, Brasil garante cinco finais no Mundial de Ginástica Artística

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Ankalaev desmerece atuação de Alex Poatan no UFC: 'Sorte'

Gabriel Medina fica com o vice na etapa de Margaret River da WSL 2026 (Foto: Hannah Anderson/ WSL)

Medina e Italo Ferreira se enfrentam na semifinal da etapa de Portugal da WSL