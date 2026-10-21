Los Angeles 2028: a corrida olímpica da ginástica de trampolim

A corrida pela classificação da ginástica de trampolim para os Jogos Olímpicos de Los Angeles começa a ganhar forma em 2027. A modalidade terá apenas a disputa individual masculina e feminina, com um total de 32 atletas nos Jogos. Veja abaixo a situação atual da corrida olímpica: países classificados, formato, distribuição das vagas, programação e mais.

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✅Quem está classificado

Apenas os Estados Unidos, como anfitrião, têm vaga garantida na ginástica de trampolim, com uma vaga de cada gênero. Porém, para confirmar as cotas, o país precisa disputar os eventos classificatórios.

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Ao todo, serão 16 homens e 16 mulheres na disputa. Cada nação poderá ter no máximo um atleta por gênero, com exceção de três países que poderão conquistar uma segunda vaga por gênero. Os demais Comitês Olímpicos Nacionais poderão levar no máximo um atleta de cada gênero.

Vale destacar que as vagas são atribuídas aos países, e não aos atletas que as conquistarem.

⚔️ Formato de disputa

O sistema de qualificação da ginástica de trampolim passará por três etapas: o Mundial de 2027, as Copas do Mundo de 2027 e 2028, e os torneios continentais de 2028.

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Qualificação pelo Mundial de 2027

O Mundial de 2027, disputado em novembro, será responsável pela primeira grande distribuição de vagas. Os oito homens e oito mulheres mais bem colocados nas finais garantirão uma vaga para seus países, com limite de uma vaga por Comitê Olímpico Nacional. Caso dois atletas do mesmo país estejam na final, será considerado o melhor resultado obtido na segunda rodada classificatória.

Assim, a competição poderá distribuir entre 8 e 16 vagas por gênero, dependendo da distribuição entre os países.

Qualificação pelas Copas do Mundo

A série de Copas do Mundo da ginástica de trampolim terá seis etapas, sendo três em 2027 e três em 2028. Para o ranking olímpico, serão considerados os três melhores resultados entre as seis etapas, independentemente do número de competições disputadas. No máximo dois resultados de 2027 poderão ser contabilizados.

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O melhor atleta no ranking de cada gênero poderá garantir uma vaga para seu país caso ainda não tenha classificação. Além disso, os três melhores atletas do ranking poderão garantir uma vaga extra, desde que seus países já tenham conquistado uma vaga no Mundial.

Qualificação pelos campeonatos continentais

Os campeonatos continentais de 2028 distribuirão até oito vagas, sendo uma masculina e uma feminina por continente, desde que o continente ainda não tenha conseguido vaga pelas duas etapas anteriores. Para disputar uma vaga, o país precisa ter participado tanto do Mundial de 2027 quanto de pelo menos uma etapa classificatória da Copa do Mundo.

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⚠️Situação do Brasil

O Brasil ainda não tem vaga garantida na ginástica de trampolim para os Jogos de Los Angeles.

Rayan Dutra representou o Brasil na ginástica de trampolim nos Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Miriam Jeske/ COB)

🏅Histórico do Brasil em Olimpíadas

Presente no programa olímpico desde os Jogos de Sydney 2000, a ginástica de trampolim passou a ter representação brasileira recentemente, a partir dos Jogos Rio 2016. Em Paris 2024, pela primeira vez o país competiu nos dois gêneros, com Camilla Lopes e Rayan Dutra.

🗓️Calendário em Los Angeles

As classificatórias e finais da ginástica de trampolim serão disputadas no dia 21 de julho de 2028.

📍Local de disputa

As provas serão disputadas na DTLA Arena, sede dos Los Angeles Lakers na NBA. O local também receberá as competições da ginástica de trampolim e as finais do boxe.

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