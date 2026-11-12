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Brasil leva ouro no boxe dos Jogos Olímpicos da Juventude

Sara dos Santos vence cazaque na decisão dividida e garante a primeira medalha de ouro feminina do boxe brasileiro na competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 12:55
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Sara dos Santos ouro Jogos Olímpicos da Juventude
Sara dos Santos ouro Jogos Olímpicos da Juventude

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Sara dos Santos conquistou a medalha de ouro na categoria até 57 kg do boxe nos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar-2026, ao derrotar Aknur Tursyngali, do Cazaquistão, por decisão dividida (4:1). A vitória representa a sexta medalha da delegação brasileira no evento e a primeira conquista feminina do país na modalidade.

Antes de Sara, o Brasil já havia celebrado medalhas, mas apenas no masculino. David Lourenço foi campeão em Singapura-2010, enquanto na edição de Buenos Aires-2018, Keno Marley conquistou o ouro e Luiz Oliveira ficou com o bronze. A conquista de Sara Campos amplia o legado do boxe brasileiro na competição e reforça o crescimento da modalidade entre as mulheres.

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Além de Sara, o Brasil também já ganhou o ouro no judô com Clarisse Vallim e no atletismo com Pyetro Henrico Souza. Duda Ribeiro ficou com a prata no skate e Ana Júlia Amaral levou prata e bronze na natação. Nas quatro edições dos Jogos Olímpicos da Juventude, o Brasil conquistou 38 medalhas (13 ouros, 15 pratas e 10 bronzes). O país tem também um bronze em Olimpíadas da Juventude de Inverno.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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