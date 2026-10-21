A corrida pela classificação da ginástica rítmica para os Jogos Olímpicos de Los Angeles já começou. Até 2028, os atletas e equipes buscarão vagas por meio dos Campeonatos Mundiais, das etapas da Copa do Mundo por aparelhos e dos Campeonatos Continentais. Veja abaixo a situação atual da corrida olímpica: países classificados, formato, distribuição das vagas, programação e mais.

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✅Quem está classificado

Seis vagas olímpicas foram distribuídas pelo Mundial de Frankfurt de 2026: Alemanha, Bulgária e Itália já estão classificadas para o individual geral, enquanto Espanha, Japão e Brasil já se garantiram no conjunto geral.

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Além disso, os Estados Unidos, como anfitriões, estão classificados para a ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. O país tem direito a seis vagas, sendo uma no individual geral e uma no conjunto, mas precisa cumprir com dois requisitos para confirmá-las: participar do Mundial de 2026 com um conjunto completo e, para o caso do individual geral, do Mundial de 2027.

Cada país poderá ter, no máximo, duas atletas no individual geral e um conjunto (5 atletas). Ao todo, serão distribuídas 94 vagas, sendo 87 via sistema de qualificação, seis para o país-sede e duas pelo critério de universalidade.

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Atletas da Seleção Brasileira de Conjunto comemoram vaga olímpica na Ginástica Rítmica (Foto: CBG)

➡️Ginástica rítmica carimba primeiras vagas do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles

⚔️ Formato de disputa

O caminho para a classificação olímpica da ginástica rítmica passa pelos Mundiais de 2026 e 2027, pelas etapas de Copa do Mundo do mesmo período e, por fim, pelos torneios continentais de 2028. O evento terá provas no individual geral e conjunto geral. Vale lembrar que todas as vagas são distribuídas para os países, não necessariamente para as atletas que as conquistaram.

Qualificação individual

A primeira chance é o Mundial de 2026, realizado de 12 a 16 de agosto em Frankfurt, na Alemanha. As três melhores atletas do individual geral conquistarão uma vaga para seus respectivos países.

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Depois, as Copas do Mundo de 2026 e 2027, disputadas de março de 2026 a junho de 2027, distribuirão mais duas vagas. A atleta precisa participar de pelo menos quatro etapas, mas o ranking considera os quatro melhores resultados entre oito competições. Apenas uma atleta por país poderá conquistar vaga nessa etapa.

O Mundial de Baku, em setembro de 2027, distribuirá mais 12 vagas para as melhores atletas elegíveis do individual, com limite de duas por país. Por fim, os campeonatos continentais de 2028 distribuirão cinco vagas, destinadas às atletas mais bem colocadas de países que ainda não tenham classificação pelas etapas anteriores.

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Qualificação de conjunto

Assim como no caso do individual geral, o Mundial de 2026 garantirá vaga antecipada no conjunto para os três países que subirem ao pódio. As Copas do Mundo de 2026 e 2027 distribuirão mais uma vaga. O ranking considera os quatro melhores resultados entre até oito etapas, e o grupo precisa participar de pelo menos quatro competições para ser elegível.

O Mundial de 2027 distribuirá mais quatro vagas, enquanto os campeonatos continentais de 2028 concederão as últimas vagas destinadas aos conjuntos.

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Babi Domingos foi finalista olímpica em 2024 (Foto: Ricardo Bufolin/ CBG)

⚠️Situação do Brasil

O Brasil está classificado para o conjunto geral e ainda briga por vagas no individual.

🏅Histórico do Brasil em Olimpíadas

O Brasil estreou na modalidade justamente em Los Angeles, nos Jogos Olímpicos de 1984 e foi se consolidando no esporte, representado nas Olimpíadas de Atenas 2004 a Paris 2024, com exceção de Londres 2012. O melhor resultado do país veio na capital francesa, quando Babi Domingos se classificou para a final do individual geral.

🗓️Calendário em Los Angeles

A ginástica rítmica será disputada de 27 a 29 de julho de 2028.

📍Local de disputa

As provas acontecerão no Galen Center, uma arena multiuso da Universidade do Sul da Califórnia (USC).

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