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Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica da natação

Com o Mundial de Esportes Aquáticos e a Copa do Mundo no radar, Brasil aguarda definição dos demais eventos classificatórios

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 08:47
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Guilherme Caribé em estreia no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)
Guilherme Caribé em ação no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Quarta modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos, a natação promoverá o encontro dos atletas mais velozes do mundo nas águas em Los Angeles 2028. O Lance! te atualiza tudo sobre a situação da corrida olímpica: países e atletas classificados, formato e local de disputa, programação e mais!

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✅ Quem está classificado

Nenhum país está classificado para as Olimpíadas na natação até este momento.

⚔️ Formato de disputa

830 vagas serão divididas entre 20 provas masculinas, 20 femininas e uma mista. Cada país poderá classificar até 26 atletas por gênero, com limites de dois representantes por disciplina individual e um time por revezamento.

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Provas individuais

Atletas que atingirem o índice olímpico de uma prova individual nas competições realizadas entre março de 2027 e junho de 2028 estarão classificados para as Olimpíadas. A regra vale para as disciplinas que já faziam parte do programa olímpico antes de Los Angeles 2028.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) estabelece dois tipos de índice: o de qualificação, que garante vaga direta; e o de consideração, cujo tempo é 1% maior. Neste caso, o atleta só é convocado pela World Aquatics após a alocação das vagas do índice principal, de revezamento e de universalidade.

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O convite é feito para o melhor colocado do ranking mundial que tenha batido o índice de consideração e que não esteja classificado em outra prova. Se o atleta estiver inscrito como adicional em uma disputa de revezamento, o país terá permissão para inscrever um novo competidor no lugar dele.

A classificação para as provas estreantes — 50m peito, 50m borboleta e 50m costas — funcionará de forma diferente. Essas não possuem índices olímpicos, mas sim um padrão de tempo mínimo, que não concede vaga automática se batido.

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Cada nova prova de estilo terá seis vagas olímpicas reservadas para os melhores colocados na Copa do Mundo de Natação de 2027. Atletas envolvidos em um possível empate pela sexta colocação terão vaga assegurada. Em caso de necessidade de realocação, não serão considerados resultados abaixo do oitavo lugar.

Um atleta garantido em outra disciplina individual via índice, ou no revezamento como competidor adicional, pode disputar uma das novas provas de estilo. Para isso, será preciso ter atingido o padrão de tempo mínimo estabelecido para a disciplina.

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Provas de revezamento

Das 16 vagas das provas de revezamento, 12 serão para os melhores colocados dos respectivos eventos no Mundial de Esportes Aquáticos de 2027, que será realizado em Budapeste, na Hungria. Times envolvidos em um possível empate pela 12ª posição estarão classificados, porém não haverá reposição em caso de desistência da vaga.

Países classificados via Mundial de Esportes Aquáticos poderão levar competidores adicionais de acordo com a quantidade de revezamentos que estiverem disputando. Veja a relação:

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  • 1 prova de revezamento -> 2 atletas adicionais
  • 2 provas de revezamento -> 3 atletas adicionais
  • 3 provas de revezamento -> 5 atletas adicionais
  • 4 provas de revezamento -> 6 atletas adicionais
  • 5 provas de revezamento -> 7 atletas adicionais
  • 6 ou 7 provas de revezamento -> 8 atletas adicionais

Vagas de atletas adicionais que não forem utilizadas serão redistribuídas conforme o índice de consideração olímpico. Um atleta adicional deve, obrigatoriamente, participar de ao menos uma bateria ou da final no evento em que estiver inscrito. Caso contrário, o país será desclassificado da prova, a menos que seja comprovada a ausência por questões médicas.

O atleta adicional do revezamento também poderá participar de disciplinas individuais, caso tenha atingido o índice de consideração da prova e esteja elegível pelo ranking.

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Países com pelo menos quatro atletas garantidos em disputas individuais podem se candidatar às vagas restantes nas provas de revezamento. O interesse deve ser formalizado à World Aquatics até junho de 2028.

Vagas de universalidade

Países podem levar até dois atletas, sendo um homem e uma mulher, pelas cotas de universalidade. Para isso, não podem ter índice qualificatório, equipe classificada em prova de revezamento ou convite de ranking mundial via índice de consideração.

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Para atender ao critério de universalidade, o atleta precisa ter até 30 anos, no máximo uma Olimpíada disputada na carreira e ter participado em pelo menos um dos seguintes eventos ou iniciativas:

  1. Mundial de Esportes Aquáticos de 2027;
  2. Copa do Mundo de Natação de 2027;
  3. Jogos Pan-Americanos de 2027;
  4. Campeonatos continentais (África, Ásia, Europa e Oceania) de 2027;
  5. Programa Solidariedade Olímpica de Los Angeles 2028;
  6. Programas de bolsas de estudo da World Aquatics de 2027 e 2028.

Vagas de universalidade devem ser aplicadas pelos países interessados até junho de 2028.

Índices olímpicos masculinos

ProvaÍndice de qualificaçãoÍndice de consideração

50m livre

21.69

21.91

100m livre

47.86

48.34

200m livre

1:45.83

1:46.89

400m livre

3:45.46

3:47.7

800m livre

7:47.04

7:51.71

1500m livre

14:51.62

15:00.54

100m costas

53.00

53.53

200m costas

1:56.05

1:57.21

100m peito

59.27

59.86

200m peito

2:09.35

2:10.64

100m borboleta

51.06

51.57

200m borboleta

1:54.69

1:55.84

200m medley

1:57.54

1:58.72

400m medley

4:11.52

4:14.04

Índices olímpicos femininos

ProvaÍndice de qualificaçãoÍndice de consideração

50m livre

24.56

24.81

100m livre

53.60

54.14

200m livre

1:56.43

1:57.59

400m livre

4:06.27

4:08.73

800m livre

8:26.71

8:31.78

1500m livre

16:08.65

16:18.34

100m costas

59.49

1:00.08

200m costas

2:08.95

2:10.24

100m peito

1:06.10

1:06.76

200m peito

2:23.49

2:24.92

100m borboleta

57.38

57.95

200m borboleta

2:08.15

2:09.43

200m medley

2:09.90

2:11.20

400m medley

4:37.33

4:40.10

Padrões de tempo mínimo

ProvaTempo mínimo masculinoTempo mínimo feminino

50m peito

27.71

31.33

50m costas

25.35

28.59

50m borboleta

23.55

26.57

⚠️ Situação do Brasil

O Brasil se prepara para disputar as primeiras vagas no Mundial de Esportes Aquáticos e na Copa do Mundo de Natação, em 2027. Outros eventos classificatórios serão confirmados pela World Aquatics ainda este ano, em calendário que irá de março de 2027 a junho de 2028.

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🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

Guilherme Caribé comemora vitória na final dos 100m livre no Troféu Maria Lenk 2026 (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)
Guilherme Caribé busca segunda Olimpíada da carreira em Los Angeles 2028 (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

O Brasil marcou presença no pódio pela primeira vez em Helsinque 1952, com o bronze de Tetsuo Okamoto nos 1500m livre. Desde então, foram 15 medalhas conquistadas, com destaque para o título de César Cielo nos 50m livre em Pequim 2008, o único ouro olímpico da natação brasileira. O país ainda soma quatro pratas e 10 bronzes ao longo da história.

🗓️ Calendário em Los Angeles

As provas de natação serão disputadas entre 22 de julho, sábado, e 30 de julho, domingo.

📍 Local de disputa

Casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers na NFL e sede de jogos da Copa do Mundo de 2026, o SoFi Stadium será palco da cerimônia de abertura e da natação nos Jogos Olímpicos de 2028.

Por conta da montagem da piscina temporária, as provas ocorrerão apenas na segunda semana. O estádio, que originalmente comporta até 70 mil pessoas, terá sua capacidade reduzida para 40 mil.

Arte conceitual oficial do SoFi Stadium nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028
SoFi Stadium será palco da cerimônia de abertura e das provas de natação de Los Angeles 2028 (Foto: Divulgação)
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