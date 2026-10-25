Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do judô

Briga por vagas teve início em 15 de junho; ainda não há atletas classificados

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 20:09
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Rafaela Silva nas quartas de final no Grand Slam de Abu Dhabi (Foto: IJF)
Rafaela Silva nas quartas de final no Grand Slam de Abu Dhabi (Foto: IJF)

O judô é a modalidade que mais rendeu medalhas olímpicas para o Brasil e, em Los Angeles 2028, fará sua 18ª participação em Olimpíadas. O Lance! te atualiza sobre a situação de momento da corrida olímpica da modalidade: atletas classificados, formato e local de disputa, programação e mais!

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

✅ Quem está classificado?

Ainda não há atletas classificados para Los Angeles 2028 no judô, mas, como país sede, os Estados Unidos têm 14 vagas automáticas garantidas (sete no feminino e sete no masculino). A lista final do ranking mundial olímpico da Federação Internacional de Judô (IJF) será publicada em 15 de junho de 2028.

continua após a publicidade

⚔️ Formato de disputa

O período oficial para classificação às Olimpíadas de Los Angeles 2028 no judô teve início em 15 de junho de 2026 e vai até 12 de junho de 2028. Ao todo, 372 judocas participarão dos Jogos: 186 homens e 186 mulheres. São sete categorias individuais para cada naipe e a disputa por equipes mistas.

Os 17 atletas melhores colocados em cada categoria garantem vaga direta. Caso um país tenha mais de um atleta no Top-17 na mesma faixa de peso, quem decide quem fica com a vaga é o Comitê Olímpico Nacional (CON). No Brasil, a entidade responsável é a Confederação Brasileira de Judô (CBJ). O restante vai para o próximo nível elegível do ranking.

continua após a publicidade

Além disso, há a classificação por conta continental: 26 vagas para a Europa, 24 para a África, 24 para a Ásia, 22 para a América e 8 para a Oceania. Dentre estas, entra apenas um atleta por país.

Já no caso das equipes mistas, que contam com 6 judocas, o convite vai para países com apenas cinco atletas classificados no individual. Cada continente indica 1 país, e a 6ª vaga vai para a nação mais bem ranqueada no ranking mundial de equipes mistas, independentemente do continente. Caso entre por essa cota, o atleta também participa do torneio individual.

continua após a publicidade

Por conta da regra de país-sede, os Estados Unidos têm 14 vagas automáticas (sete por gênero) e a participação na briga por equipes mistas confirmada. Além disso, 10 vagas de universalidade são distribuídas pela Comissão Tripartite do Comitê Olímpico Internacional (COI).

As seis melhores pontuações de atletas em competições mundiais contam para o ranking olímpico. No período entre o Grand Slam da Mongólia 2026 e o Campeonato Mundial 2027, a pontuação entra no ranking com 50% do valor. Já no período entre o Grand Slam da Mongólia 2027 e o término do período de classificação, a pontuação vale 100%. A lista final do ranking mundial olímpico da Federação Internacional de Judô (IJF) será publicada em 15 de junho de 2028.

continua após a publicidade

⚠️ Situação do Brasil na disputa

O Brasil ainda disputa vagas em todas as categorias.

🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O judô é o esporte que mais conquistou medalhas olímpicas para o Brasil. Desde a estreia da modalidade nos Jogos, o país soma 28 medalhas, sendo cinco de ouro, quatro de prata e 19 de bronze.

Nos últimos Jogos, o Brasil manteve a tradição. Em Tóquio 2020, Daniel Cargnin e Mayra Aguiar conquistaram bronzes. Já em Paris 2024, a delegação teve uma de suas melhores campanhas da história, com o ouro de Beatriz Souza, a prata de Willian Lima, o bronze de Larissa Pimenta e o bronze inédito da equipe mista.

continua após a publicidade

Entre os grandes nomes da modalidade, Mayra Aguiar é a maior medalhista olímpica do judô brasileiro, com três bronzes consecutivos (Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020). Ao lado de campeões como Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Sarah Menezes, Rafaela Silva e Beatriz Souza, ela integra a lista de atletas que ajudaram a transformar o judô na modalidade mais vitoriosa da história olímpica do Brasil.

🗓️ Calendário em Los Angeles

A disputa do judô tem início no dia 15 de julho, com eliminatórias e finais das categorias masculina até 60kg e feminina até 48kg. Com duas faixas de peso em ação a cada dia, a competição tem fim em 22 de julho, com as eliminatórias e finais da disputa de equipes mistas.

continua após a publicidade

📍 Local de disputa

O judô será disputado no Centro de Convenção de Los Angeles, mais especificamente no Hall 2, localizado na região de Downtown Los Angeles (DTLA). O local receberá todas as sessões da modalidade, das eliminatórias às disputas por medalhas.

Rafaela Silva conquistou a medalha de prata no Pan de Judô
Rafaela Silva conquistou a medalha de prata no Pan de Judô 2026 (Foto: Grasiela Gonzaga/Ruasmidia/CBJ)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Grã-Bretanha x Índia em partida de hóquei na grama

Mais Esportes

Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do hóquei sobre grama

Há 1 minuto
Giulia Penalber em disputa de wrestling nos Jogos Olímpicos Paris 2024

Mais Esportes

Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do wrestling

Há 2 minutos
Jogador do Brasil no Mundial de flag football, na Alemanha (Foto: Grasiela Gonzaga/Flag Football Brasil)

Mais Esportes

Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do flag football

Há 8 minutos
Kimi Antonelli comemora vitória no GP dos EUA pela F1 2026

Fórmula 1

Kimi Antonelli vence GP dos EUA, mas título fica para o México na F1

Há 1 hora
Tijuca na estreia do Carioca feminino de vôlei

Vôlei

Tijuca define estratégia para voltar à elite do vôlei feminino

Há 2 horas
Carro de Fórmula 1 da Mercedes com livery preto e turquesa, patrocinado por Petronas e Microsoft, no GP dos EUA.

Fórmula 1

Volta a volta da vitória de Antonelli no GP dos EUA pela F1 2026

Há 3 horas
Mais LANCE!
Flavia Saraiva nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Divulgação/COB)

Bronze inédito de Flavinha reforça meta para Los Angeles 2028

Max Verstappen comemora vitória na sprint do GP de Singapura pela F1 2026

Lula ou Bolsonaro? Para Verstappen, tanto faz: a F1 e a eleição no Brasil

Malik Beasley não atuou na temporada 2025/26 (Foto: Reprodução)

Ex-astro da NBA negocia acordo de culpa em caso de apostas

Com Schumacher, Barrichello e Tiago Monteiro, pódio do GP dos EUA em Indianápolis pela F1 2005

A corrida mais bizarra da F1 nos EUA: apenas seis carros largaram

Kimi Antonelli no cockpit, GP dos EUA de F1, capacete colorido com logotipos.

Confira o cenário para Antonelli conquistar a F1 2026 no GP dos EUA

O russo Daniil Medvedev comemora ponto na vitória sobre o americano Learner Tien em Xangai (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

Tênis: Medvedev vira, é bicampeão e alcança feito inédito

Carlos Prates antes de vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Rival provoca Carlos Prates após anúncio de luta no UFC 336: 'Vai precisar'

George Russell perde controle do carro e roda na sprint do GP de Singapura pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP dos Estados Unidos neste domingo (25)

Grupo de pilotos de MotoGP na Phillip Island, GP da Austrália, acelerando na pista molhada.

MotoGP Phillip Island: dilúvio cancela GP da Austrália por segurança

Dadá Figueiredo surfa onda azul, spray de água ao redor da prancha.

Morre Dadá Figueiredo, surfista ícone do Brasil, aos 61 anos

Flávia Saraiva em ação na trave no Mundial de Ginástica Artística

Flávia Saraiva é bronze no Mundial de Ginástica Artística

Kimi Antonelli cumprimenta Max Verstappen em pódio no GP da Espanha pela F1 2026

Análise: Max Verstappen ameaça título antecipado de Kimi Antonelli na F1

Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Espanha pela F1 2026

GP dos EUA: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1