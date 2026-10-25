Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do judô

O judô é a modalidade que mais rendeu medalhas olímpicas para o Brasil e, em Los Angeles 2028, fará sua 18ª participação em Olimpíadas. O Lance! te atualiza sobre a situação de momento da corrida olímpica da modalidade: atletas classificados, formato e local de disputa, programação e mais!

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

✅ Quem está classificado?

Ainda não há atletas classificados para Los Angeles 2028 no judô, mas, como país sede, os Estados Unidos têm 14 vagas automáticas garantidas (sete no feminino e sete no masculino). A lista final do ranking mundial olímpico da Federação Internacional de Judô (IJF) será publicada em 15 de junho de 2028.

continua após a publicidade

⚔️ Formato de disputa

O período oficial para classificação às Olimpíadas de Los Angeles 2028 no judô teve início em 15 de junho de 2026 e vai até 12 de junho de 2028. Ao todo, 372 judocas participarão dos Jogos: 186 homens e 186 mulheres. São sete categorias individuais para cada naipe e a disputa por equipes mistas.

Os 17 atletas melhores colocados em cada categoria garantem vaga direta. Caso um país tenha mais de um atleta no Top-17 na mesma faixa de peso, quem decide quem fica com a vaga é o Comitê Olímpico Nacional (CON). No Brasil, a entidade responsável é a Confederação Brasileira de Judô (CBJ). O restante vai para o próximo nível elegível do ranking.

continua após a publicidade

Além disso, há a classificação por conta continental: 26 vagas para a Europa, 24 para a África, 24 para a Ásia, 22 para a América e 8 para a Oceania. Dentre estas, entra apenas um atleta por país.

Já no caso das equipes mistas, que contam com 6 judocas, o convite vai para países com apenas cinco atletas classificados no individual. Cada continente indica 1 país, e a 6ª vaga vai para a nação mais bem ranqueada no ranking mundial de equipes mistas, independentemente do continente. Caso entre por essa cota, o atleta também participa do torneio individual.

continua após a publicidade

Por conta da regra de país-sede, os Estados Unidos têm 14 vagas automáticas (sete por gênero) e a participação na briga por equipes mistas confirmada. Além disso, 10 vagas de universalidade são distribuídas pela Comissão Tripartite do Comitê Olímpico Internacional (COI).

As seis melhores pontuações de atletas em competições mundiais contam para o ranking olímpico. No período entre o Grand Slam da Mongólia 2026 e o Campeonato Mundial 2027, a pontuação entra no ranking com 50% do valor. Já no período entre o Grand Slam da Mongólia 2027 e o término do período de classificação, a pontuação vale 100%. A lista final do ranking mundial olímpico da Federação Internacional de Judô (IJF) será publicada em 15 de junho de 2028.

continua após a publicidade

⚠️ Situação do Brasil na disputa

O Brasil ainda disputa vagas em todas as categorias.

🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

O judô é o esporte que mais conquistou medalhas olímpicas para o Brasil. Desde a estreia da modalidade nos Jogos, o país soma 28 medalhas, sendo cinco de ouro, quatro de prata e 19 de bronze.

Nos últimos Jogos, o Brasil manteve a tradição. Em Tóquio 2020, Daniel Cargnin e Mayra Aguiar conquistaram bronzes. Já em Paris 2024, a delegação teve uma de suas melhores campanhas da história, com o ouro de Beatriz Souza, a prata de Willian Lima, o bronze de Larissa Pimenta e o bronze inédito da equipe mista.

continua após a publicidade

Entre os grandes nomes da modalidade, Mayra Aguiar é a maior medalhista olímpica do judô brasileiro, com três bronzes consecutivos (Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020). Ao lado de campeões como Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Sarah Menezes, Rafaela Silva e Beatriz Souza, ela integra a lista de atletas que ajudaram a transformar o judô na modalidade mais vitoriosa da história olímpica do Brasil.

🗓️ Calendário em Los Angeles

A disputa do judô tem início no dia 15 de julho, com eliminatórias e finais das categorias masculina até 60kg e feminina até 48kg. Com duas faixas de peso em ação a cada dia, a competição tem fim em 22 de julho, com as eliminatórias e finais da disputa de equipes mistas.

continua após a publicidade

📍 Local de disputa

O judô será disputado no Centro de Convenção de Los Angeles, mais especificamente no Hall 2, localizado na região de Downtown Los Angeles (DTLA). O local receberá todas as sessões da modalidade, das eliminatórias às disputas por medalhas.

Rafaela Silva conquistou a medalha de prata no Pan de Judô 2026 (Foto: Grasiela Gonzaga/Ruasmidia/CBJ)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.