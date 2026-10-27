O Super Bowl LXI terá Jay-Z como atração principal do show do intervalo. O rapper foi confirmado para a apresentação da final da NFL, marcada para 14 de fevereiro de 2027, no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. A escolha chama atenção porque o próprio artista, que participa da definição do espetáculo desde 2019, será o responsável por comandar a apresentação desta vez.

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A relação entre Jay-Z e a NFL começou há sete anos, quando a Roc Nation, empresa do rapper, firmou uma parceria com a liga para atuar na produção e na curadoria do show do intervalo. O acordo foi renovado em 2024 por mais cinco anos. Desde então, o artista participou da escolha de nomes como Shakira, Jennifer Lopez, Dr. Dre, Snoop Dogg, Rihanna e Usher para o palco do Super Bowl.

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Agora, Jay-Z deixa os bastidores para assumir o protagonismo. Esta será a primeira vez que o rapper se apresentará no intervalo da decisão da NFL. A Roc Nation também estará envolvida na produção do espetáculo, mantendo o papel que exerce desde o início da parceria.

Super Bowl volta ao SoFi Stadium

O SoFi Stadium, casa de Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers, receberá o Super Bowl pela segunda vez. O estádio foi palco da decisão em 2022, quando o Los Angeles Rams derrotou o Cincinnati Bengals por 23 a 20 e conquistou o título diante de sua torcida.

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Antes da confirmação de Jay-Z, outros grandes nomes da música chegaram a ser considerados para o intervalo. Miley Cyrus e Justin Bieber estavam entre os artistas apontados nas especulações para a apresentação de 2027, mas a definição acabou ficando com o rapper.

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Bad Bunny comandou último show

Na edição mais recente do Super Bowl, Bad Bunny foi o responsável pelo show do intervalo. O artista porto-riquenho levou referências à cultura latina para a apresentação e contou com participações especiais de Lady Gaga e Ricky Martin.

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O espetáculo foi posteriormente reconhecido com um Emmy na categoria de melhor especial de variedades ao vivo. Agora, a expectativa fica voltada para o que Jay-Z vai preparar para seu primeiro show no intervalo do Super Bowl.