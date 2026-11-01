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Día de los Muertos: como a tradição mexicana ganha espaço no esporte

NFL homenageia torcedores e clubes se inspiram na celebração que une cultura e paixão

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 07:00
Atualizado há 2 minutos
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Caveira de açúcar central em festa mexicana, rodeada por velas, pétalas e copo com o logo Kansas City Chiefs.
(Foto: Divulgação/Chief)

O Día de los Muertos, celebrado principalmente nos dias 1º e 2 de novembro, ultrapassa as fronteiras da cultura mexicana e também encontra espaço no esporte. Em 2026, iniciativas da NFL e do Club Tijuana mostram como uma das tradições mais emblemáticas do México se conecta à identidade esportiva e à paixão transmitida entre gerações.

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Na Cidade do México, a NFL realizou, entre 16 e 18 de outubro, a terceira edição de "Hasta la Muerte", uma experiência com altares dedicados a equipes da liga e produtos inspirados na celebração. Já o Tijuana apresentou um uniforme alternativo que incorpora referências da tradição mexicana.

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Crânio de Dia de Muertos com logo dos Kansas City Chiefs, segurado pelas mãos.
Caveira mexicana, um símbolo da tradição do Dia de Muertos (Foto: Divulgação/Chief)

NFL homenageia torcedores no Día de los Muertos

A experiência reuniu oferendas de oito equipes da NFL: Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers, Las Vegas Raiders, Denver Broncos, Houston Texans e Los Angeles Rams.

Os altares foram decorados com velas, flores de cempasúchil e fotografias de torcedores e personalidades ligadas às franquias. No espaço dos Chiefs, fãs puderam incluir imagens de pessoas que lhes apresentaram o time, associando a celebração à transmissão da paixão esportiva entre gerações.

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A ação também contou com uma coleção especial de camisas, moletons, bonés e acessórios inspirados na data. Desenvolvido pela artista mexicana Chabaski, o conceito visual utilizou as mãos como símbolo da transmissão de afeto e paixão, em referência ao gesto de passar a bola e compartilhar uma história.

A campanha adotou o lema "Lo que se hereda, florece", que significa "O que se herda floresce", em português.

Mulher com cabelo vermelho registra estande de Dia de los Muertos, repleto de caveiras, flores laranja e logo KC Chiefs.
Registroa da festa do Chiefs para a tradição do México (Foto: Divulgação/Chief)

Tijuana lança uniforme inspirado na tradição mexicana

No futebol, o Club Tijuana apresentou, em outubro, um uniforme alternativo desenvolvido em parceria com a Reebok e inspirado no Mictlán, o mundo dos mortos na tradição mexica.

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A camisa tem predominância do preto e detalhes em laranja, em referência à flor de cempasúchil, símbolo da celebração. O desenho também inclui padrões geométricos associados ao Itztépetl, a montanha de obsidiana relacionada ao percurso das almas em direção ao mundo dos mortos.

Outro elemento é o xoloitzcuintle, cão que, segundo a tradição, acompanha as almas nessa jornada. A figura também está ligada à identidade do Tijuana, conhecido como Xolos.

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Camisa do Club Tijuana, edição Dia de Muertos, vermelha com caveira e logos Caliente.mx e ARCO.
Uniforme lançado pelo Club Tijuana para o dia festivo no México (Foto: Divulgação/Chief)

Apresentada em 13 de outubro, a coleção combina referências culturais mexicanas com elementos da identidade visual do clube, levando a celebração para o universo esportivo.

O significado por trás dos símbolos

O Día de los Muertos é celebrado com oferendas em homenagem a familiares e amigos falecidos. Os altares costumam reunir fotografias, velas, alimentos e outros objetos ligados às pessoas homenageadas.

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A flor de cempasúchil, de coloração amarela ou alaranjada, é um dos principais símbolos da data e pode ser usada para decorar os altares e formar caminhos associados à chegada das almas. A celebração tem raízes em tradições indígenas e reúne práticas culturais preservadas ao longo da história mexicana.

No esporte, esses elementos aparecem tanto em ações comemorativas quanto em produtos oficiais. O Tijuana incorporou referências da tradição ao uniforme, enquanto a NFL utilizou altares para homenagear torcedores e pessoas importantes em suas histórias com as equipes.

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A relação entre esporte e memória familiar

A iniciativa da NFL também destaca a influência familiar na formação de torcedores. A campanha convidou fãs a homenagear pessoas que lhes apresentaram as equipes, relacionando a tradição do Día de los Muertos às histórias pessoais de quem acompanha a liga.

Já o uniforme do Tijuana utiliza símbolos da cultura mexicana para reforçar a identidade do clube. As iniciativas mostram como organizações esportivas podem incorporar tradições locais a campanhas, homenagens e produtos, aproximando suas equipes do contexto cultural em que estão inseridas.

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Pessoa com maquiagem de sugar skull, usando sombrero vermelho com o logo Kansas City Chiefs, em cenário festivo com decoração colorida.
Menina com maquiagem de caveira e sombrero durante festa do Chiefs (Foto: Divulgação/Chief)
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