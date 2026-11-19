AEVA Manaus representa o Brasil em torneio internacional de flag football
Bicampeã nacional, equipe amazonense disputa o NFL Flag Americas Championship, no México, entre os dias 20 e 23 de novembro
O AEVA Manaus será novamente representante do Brasil em uma competição internacional de flag football. Bicampeã nacional, a equipe amazonense participa, pelo segundo ano consecutivo, do NFL Flag Americas Championship, que será disputado entre os dias 20 e 23 de novembro, na Cidade do México. O time compete na categoria sub-15 feminina e terá pela frente seleções e equipes do Canadá, México, Panamá e Porto Rico.
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A delegação brasileira conta com dez atletas e será comandada pelo técnico Júnior Manaus. A programação do torneio começa nesta sexta-feira (20), com a entrega dos uniformes e um jantar de boas-vindas. No sábado (21), as equipes entram em campo para a fase classificatória, seguida pelas semifinais e decisões de terceiro lugar e do título. As partidas serão realizadas no Deportivo Alfredo Harp Helú.
Além da competição, as atletas terão a oportunidade de acompanhar de perto uma partida da NFL. No domingo (22), as delegações estarão no Estádio Banorte para assistir ao confronto entre San Francisco 49ers e Minnesota Vikings.
Para algumas jogadoras, a viagem também representa a primeira experiência internacional. É o caso de Bheatriz Medeiros de Melo, que destacou a oportunidade de defender o país fora do Brasil.
— É a realização de um sonho ter a oportunidade de representar meu país em uma competição internacional, e sou muito grata à NFL por proporcionar momentos tão incríveis para nós, atletas — afirmou.
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Júnior Manaus também ressaltou a preparação da equipe para o campeonato. Em sua segunda participação no México, o treinador destacou a importância de aproveitar a experiência para mostrar a força do flag football brasileiro.
— Mais do que competir, queremos evoluir, representar bem o Brasil e mostrar que, mesmo diante das dificuldades, temos talento, dedicação e capacidade para competir em alto nível — declarou.
NFL amplia projetos de flag football no Brasil
O crescimento do flag football no país também passa por iniciativas da NFL. Lançado no Brasil em 2023, o programa oficial da liga já alcança mais de 10 mil jovens por meio de projetos gratuitos em escolas públicas.
Em 2026, a iniciativa ampliou sua presença para além de São Paulo e Rio de Janeiro, com parcerias em Petrópolis (RJ), no Paraná e em Curitiba, além de uma colaboração com a Prefeitura de Guarulhos (SP).
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Em setembro deste ano, a NFL anunciou ainda um investimento de quase US$ 160 mil em quatro organizações sociais brasileiras, com expectativa de alcançar mais de 3 mil participantes.
Praticado por cerca de 20 milhões de pessoas em mais de 100 países, o flag football é uma modalidade sem contato físico e fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A expansão da modalidade também chegou ao cenário profissional: nesta semana, a NFL e a TMRW Sports anunciaram a criação da Premier Flag, liga masculina e feminina com estreia prevista para o verão de 2027, nos Estados Unidos.
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