A Semana 11 da temporada regular da NFL tem início nesta quinta-feira (19) com quatro partidas confirmadas na grade de transmissões ao vivo do sportv2 e da Ge TV. O grande destaque da programação fica para a noite de domingo (22), quando Minnesota Vikings e San Francisco 49ers encerram a rodada em duelo internacional disputado no México.

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A abertura dos trabalhos acontece às 22h15 desta quinta-feira no confronto divisional entre Indianapolis Colts e Houston Texans. A partida será exibida simultaneamente no sportv2 e na Ge TV, com narração de Everaldo Marques e comentários de Antony Curti.

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No domingo, a maratona começa às 15h no sportv2, com o duelo entre Arizona Cardinals e Kansas City Chiefs, comandado por Luiz Prota na locução e Alex Porto nas análises. Mais tarde, às 18h25, Jacksonville Jaguars e New York Giants entram em campo com transmissão do sportv2 e da Ge TV, na voz de Marcelo Ferrantini e com comentários de Pedro Pinto.

Fechando a programação às 22h20, no sportv2, Vikings e 49ers medem forças em território mexicano com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Antony Curti, que destacou o peso técnico do confronto:

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— É o último jogo internacional do ano e um confronto imperdível. Brock Purdy está na briga pelo prêmio de MVP e terá pela frente a defesa dos Vikings, considerada a melhor da NFL nesta temporada. É um duelo entre um grande quarterback e uma defesa de alto nível — disse Antony Curti.

Tyler Loop foi o herói da vitória do Baltimore Ravens no NFL Rio Game (Foto: Shawn Hubbard/Baltimore Ravens)

Agenda de transmissões da Semana 11 da NFL

Quinta-feira, 19 de novembro

22h15 – Indianapolis Colts x Houston Texans (sportv2 e Ge TV)

Domingo, 22 de novembro