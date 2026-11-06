A Disney prepara uma cobertura sem precedentes para a decisão da NFL. Pela primeira vez na história da televisão brasileira, o Super Bowl LXI será transmitido no canal principal da ESPN, migrando do tradicional espaço ocupado na ESPN2. A mudança visa expandir o alcance da grande final do futebol americano e vem acompanhada de uma programação especial de pré e pós-jogo na grade da emissora.

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Além da transmissão tradicional no canal principal, o público contará com opções alternativas em outras plataformas do grupo. Na ESPN2, a partida terá o formato Playbook with Next Gen Stats, focado em aspectos táticos e análises estratégicas em tempo real com o uso de realidade aumentada, gráficos de rastreamento de atletas e projeções de jogadas.

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No streaming, o Disney+ disponibilizará o sinal principal da ESPN e mais três exibições exclusivas: o ManningCast, comandado pelos irmãos Peyton e Eli Manning; o Field Pass with The Pat McAfee Show, focado na atmosfera de campo de maneira informal; e o Star Wars Funday Football, transmissão animada voltada ao público infantil ambientada no universo da franquia de ficção científica com rastreamento dos jogadores em tempo real.

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O evento de 2027 também marca um momento histórico para a matriz norte-americana da empresa. Pela primeira vez, a ESPN dos Estados Unidos assumirá a produção e transmissão oficial do evento em solo americano, exibindo o jogo de forma simultânea com a ABC.

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Rio de Janeiro recebeu jogho da NFL em 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Data e local da grande decisão

A partida que definirá o campeão da temporada 2026/2027 da NFL já tem data e local confirmados: