Super Bowl LXI: ESPN anuncia exibição histórica no canal principal no Brasil
Decisão da NFL terá transmissões alternativas na ESPN2 e no Disney+
A Disney prepara uma cobertura sem precedentes para a decisão da NFL. Pela primeira vez na história da televisão brasileira, o Super Bowl LXI será transmitido no canal principal da ESPN, migrando do tradicional espaço ocupado na ESPN2. A mudança visa expandir o alcance da grande final do futebol americano e vem acompanhada de uma programação especial de pré e pós-jogo na grade da emissora.
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Além da transmissão tradicional no canal principal, o público contará com opções alternativas em outras plataformas do grupo. Na ESPN2, a partida terá o formato Playbook with Next Gen Stats, focado em aspectos táticos e análises estratégicas em tempo real com o uso de realidade aumentada, gráficos de rastreamento de atletas e projeções de jogadas.
No streaming, o Disney+ disponibilizará o sinal principal da ESPN e mais três exibições exclusivas: o ManningCast, comandado pelos irmãos Peyton e Eli Manning; o Field Pass with The Pat McAfee Show, focado na atmosfera de campo de maneira informal; e o Star Wars Funday Football, transmissão animada voltada ao público infantil ambientada no universo da franquia de ficção científica com rastreamento dos jogadores em tempo real.
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O evento de 2027 também marca um momento histórico para a matriz norte-americana da empresa. Pela primeira vez, a ESPN dos Estados Unidos assumirá a produção e transmissão oficial do evento em solo americano, exibindo o jogo de forma simultânea com a ABC.
Data e local da grande decisão
A partida que definirá o campeão da temporada 2026/2027 da NFL já tem data e local confirmados:
- Data: 14 de fevereiro de 2027
- Local: SoFi Stadium (Inglewood, região de Los Angeles, Califórnia)
- Confronto: Campeão da AFC x Campeão da NFC
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