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Semana 10 da NFL tem jogo em Munique e duelo por liderança no sportv e Ge TV

Patriots x Lions na Alemanha e Steelers x Bengals destacam as transmissões

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 16:38
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Cowboys Ravens se enfrentando
Brasil recebeu jogo da NFL no Maracanã em 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A disputa da temporada regular da NFL entra na Semana 10 nesta quinta-feira (12) com uma programação recheada de atrativos para o público brasileiro. A rodada terá como destaques mais um confronto da série internacional disputado na Alemanha e a briga direta pela liderança de divisão no tradicional Sunday Night Football, com exibições divididas entre os canais Sportv e a plataforma digital Ge TV.

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A abertura da semana acontece às 22h15 de quinta-feira no embate entre Washington Commanders e New York Giants. A transmissão será exibida simultaneamente pelo sportv e pela Ge TV, com a narração de Everaldo Marques e os comentários de Antony Curti.

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No domingo (15/11), o futebol americano toma conta da grade a partir das 11h30 com a partida realizada em Munique entre New England Patriots e Detroit Lions. O jogo internacional vai ao ar no sportv4 e na Ge TV, narrado por Breno Monsef e comentado por Alex Porto. Na sequência, às 15h, o sportv4 transmite o duelo entre Minnesota Vikings e Green Bay Packers, com comando de Luiz Prota e análises de Paulo Mancha.

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A maratona prossegue no final da tarde, às 18h05, com o confronto entre Seattle Seahawks e Las Vegas Raiders, exibido no sportv2 e na Ge TV com narração de Marcelo Ferrantini e comentários de Pedro Pinto. Fechando a rodada noturna no Sunday Night Football, às 22h20, Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals medem forças no sportv2 valendo o topo da divisão, em transmissão comandada por Everaldo Marques e Antony Curti.

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Tyler Loop foi o herói da vitória do Baltimore Ravens no NFL Rio Game (Foto: Shawn Hubbard/Baltimore Ravens)
Tyler Loop foi o herói da vitória do Baltimore Ravens no NFL Rio Game (Foto: Shawn Hubbard/Baltimore Ravens)

Agenda de transmissões da Semana 10 da NFL

Quinta-feira, 12 de novembro

  • 22h15 – Washington Commanders x New York Giants (sportv e Ge TV)

Domingo, 15 de novembro

  • 11h30 – New England Patriots x Detroit Lions (sportv4 e Ge TV)
  • 15h00 – Minnesota Vikings x Green Bay Packers (sportv4)
  • 18h05 – Seattle Seahawks x Las Vegas Raiders (sportv2 e Ge TV)
  • 22h20 – Pittsburgh Steelers x Cincinnati Bengals (sportv2)
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