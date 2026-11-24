Rafael Navarro dá assistência e St. Louis larga na frente nos playoffs da MLS
Brasileiro chega a 12 participações em gols em 13 jogos na vitória sobre o LAFC
Embalado por uma campanha histórica na fase regular, marcada por uma série inédita de 19 jogos de invencibilidade, o St. Louis City largou em vantagem nos playoffs da MLS ao derrotar o LAFC por 3 a 2, em casa, nesta segunda-feira (23). O atacante Rafael Navarro foi determinante para o triunfo ao conceder a assistência para o gol que abriu o placar, alcançando a marca de 12 participações diretas em gols em apenas 13 partidas disputadas pelo clube.
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Aos 26 anos, o camisa 9 vivencia a temporada mais artilheira de sua trajetória profissional, somando 19 gols e nove assistências na atual edição do torneio, o que o coloca como o brasileiro com maior número de bolas na rede na liga. Após protagonizar a transferência interna mais cara da história da MLS ao deixar o Colorado Rapids, Navarro elevou o poder ofensivo da equipe: a média de gols marcados pelo St. Louis saltou de 1,81 para 2,23 por confronto desde sua estreia, um crescimento aproximado de 23%, impulsionando também o título da Open Cup e a terceira colocação na Conferência Oeste.
Após o apito final, o centroavante destacou o peso do resultado inicial no mata-mata e a ambição do elenco na busca pelo troféu nacional:
— É muito importante começar os playoffs com uma vitória, ainda mais diante da nossa torcida. Já conquistamos a Open Cup nesta temporada, mas sabemos que nosso grande objetivo é brigar pelo título da MLS. O clube vem fazendo história, e estamos cada vez mais perto de alcançar esse sonho. Precisamos manter o foco e continuar trabalhando para chegar até o fim da competição em busca dessa conquista — comemorou Navarro.
Próximo duelo e formato da série
O St. Louis City retorna aos gramados neste sábado (28) para encarar novamente o LAFC, desta vez atuando fora de casa, pelo segundo jogo da série melhor de três partidas. Avança à fase seguinte a equipe que somar duas vitórias; caso ocorra igualdade no tempo regulamentar, o vencedor do confronto será conhecido por meio de disputa de pênaltis.
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