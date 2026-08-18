Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (18/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (18) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além dos playoffs da Champions League.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 18 de agosto de 2026):
Champions League – Playoffs
16h – Dinamo Zagreb x Viking – HBO Max
16h – Fenerbahçe x Lyon – SBT, TNT e HBO Max
16h – Levski Sofia x AEK Atenas – HBO Max
➡️ Clique para assistir na HBO Max
Libertadores
19h – Independiente Rivadavia x Fluminense – ESPN e Disney+
21h30 – Universidad Católica x Estudiantes – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Deportes Tolima x Independiente del Valle – Paramount+
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no Paramount+
Sul-Americana
19h – Deportivo Recoleta x Boca Juniors – Paramount+
21h30 – São Paulo x Bolívar – SBT, ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Londrina x Atlético-GO – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Náutico x Ceará – Sportv, ge tv e Premiere
21h35 – Goiás x Juventude – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
Copa da Argentina
21h15 – Banfield x Midland – Xsports
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
São Paulo x Bolívar: onde assistir, horário e prováveis escalaçõesHá 15 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (17/08/2026)Há 1 dia
Tênis
João Fonseca x Zandschulp em Cincinnati; horário e onde assistirHá 1 dia
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (16/08/2026)Há 2 dias
Onde Assistir
Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horários e escalações pelo BrasileirãoHá 2 dias
Onde Assistir
PSG x Lens: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Supercopa da FrançaHá 2 dias
Mais LANCE!