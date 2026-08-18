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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (18/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 06:00
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Freytes durante a partida contra o Rivadavia na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Freytes durante a partida contra o Rivadavia na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A terça-feira (18) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além dos playoffs da Champions League.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 18 de agosto de 2026):

Champions League – Playoffs

16h – Dinamo Zagreb x Viking – HBO Max
16h – Fenerbahçe x Lyon – SBT, TNT e HBO Max
16h – Levski Sofia x AEK Atenas – HBO Max

➡️ Clique para assistir na HBO Max

Libertadores

19h – Independiente Rivadavia x Fluminense – ESPN e Disney+
21h30 – Universidad Católica x Estudiantes – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Deportes Tolima x Independiente del Valle – Paramount+

Freytes durante a partida contra o Rivadavia na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Freytes durante a partida contra o Rivadavia na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no Paramount+

Sul-Americana

19h – Deportivo Recoleta x Boca Juniors – Paramount+
21h30 – São Paulo x Bolívar – SBT, ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Londrina x Atlético-GO – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Náutico x Ceará – Sportv, ge tv e Premiere
21h35 – Goiás x Juventude – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

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➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere

Copa da Argentina

21h15 – Banfield x Midland – Xsports

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