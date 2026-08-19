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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (19/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 06:00
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Kaio Jorge e Léo Pereira disputam bola durante duelo entre Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores no Mineirão
Kaio Jorge e Léo Pereira disputam bola durante duelo entre Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

A quarta-feira (19) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além dos playoffs da Champions League.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 19 de agosto de 2026):

Champions League – Playoffs

16h – Celtic x LASK Linz – Space e HBO Max
16h – Hapoel Beer Sheva x Sabah – HBO Max
16h – NEC Nijmegen x Bodo/Glimt – TNT, TNT Sports (YouTube) e HBO Max
16h – Slovan Bratislava x Celje – HBO Max

➡️ Clique para assistir na HBO Max

Campeonato Espanhol

16h – Atlético de Madrid x Málaga – CazéTV

Libertadores

19h – Cerro Porteño x Palmeiras – Paramount+
19h – Coquimbo Unido x Platense – Paramount+
21h30 – Flamengo x Cruzeiro – Globo, ge tv e Paramount+

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Bruno Henrique, do Flamengo, e Gerson, do Cruzeiro, disputam a bola
Bruno Henrique, do Flamengo, e Gerson, do Cruzeiro, disputam a bola durante o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

➡️ Clique para assistir no Paramount+

Sul-Americana

19h – Atlético-MG x RB Bragantino – ESPN e Disney+
21h30 – Montevideo City Torque x Tigre – Paramount+
21h30 – Independiente Santa Fe x River Plate – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Fortaleza x São Bernardo – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+
19h30 – Avaí x Sport – Disney+
20h30 – Vila Nova x Ponte Preta – Disney+
20h30 – Cuiabá x Operário-PR – Disney+
21h30 – Botafogo-SP x Criciúma – ESPN 4 e Disney+

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MLS

20h30 – Columbus Crew x Montreal – Apple TV
20h30 – DC United x New England Revolution – Apple TV
20h30 – Cincinnati x New York City – Apple TV
20h30 – Orlando City x Chicago Fire – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x Inter Miami – Apple TV
20h30 – New York Red Bulls x Nashville – Apple TV
20h30 – Toronto x Charlotte – Apple TV
21h – Sporting Kansas City x St. Louis City – Apple TV
21h30 – Minnesota United x Atlanta United – Apple TV
22h30 – Colorado Rapids x Los Angeles FC – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x Dallas – Apple TV
22h30 – Seattle Sounders x Austin – Apple TV
23h30 – LA Galaxy x San Jose Earthquakes – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x San Diego – Apple TV
23h30 – Vancouver Whitecaps x Houston Dynamo – Apple TV

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