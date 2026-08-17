Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (17/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (17) terá uma programação mais enxuta para os fãs de futebol, com destaque para o fechamento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e para jogos da MLS. O principal duelo do dia será Internacional x Remo, no Beira-Rio.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 17 de agosto de 2026):
Campeonato Brasileiro
20h – Internacional x Remo – Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
MLS
21h30 – Chicago Fire x Portland Timbers – Apple TV
21h30 – New York City x Philadelphia Union – Apple TV
23h30 – Austin x Dallas – Apple TV
0h – Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps – Apple TV
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