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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (17/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 06:00
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O Internacional venceu o Athletic-MG pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
O Internacional venceu o Athletic-MG pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A segunda-feira (17) terá uma programação mais enxuta para os fãs de futebol, com destaque para o fechamento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e para jogos da MLS. O principal duelo do dia será Internacional x Remo, no Beira-Rio.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 17 de agosto de 2026):

Campeonato Brasileiro

20h – Internacional x Remo – Sportv e Premiere

Matheus Cunha e jogadores do Internacional entram em campo contra o Flamengo
Matheus Cunha e jogadores do Internacional entram em campo contra o Flamengo (Foto: Divulgação/Internacional)

➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere

MLS

21h30 – Chicago Fire x Portland Timbers – Apple TV
21h30 – New York City x Philadelphia Union – Apple TV
23h30 – Austin x Dallas – Apple TV
0h – Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps – Apple TV

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